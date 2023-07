Diablo 4: Blizzard enthüllt Season 1 Starttermin und viele Details

Mit der "Saison der Entartungen" startet am 20. Juli das erste saisonale Event in Diablo 4. Blizzard spricht im Vorfeld ausgiebig über die neuen Inhalte, den (Premium) Battle Pass, die Vorteile der Pre-Season und den Verlauf der neuen Saisonreise. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Offizieller Trailer: Diablo 4 Season 1 - Die Saison der Entartungen

Neue Items, Saisonreise, Battle Pass und saisonale Segen

Was ist mit meinem alten Charakter?

Diablo 4 Season 1: Release, Startzeit und Pre-Patch

Zusammenfassung Saison der Entartungen beginnt am 20. Juli

Neue Quests, Bosse, einzigartige Gegenstände und entartete Herzen.

Battle Pass mit 90 Stufen, davon 27 Free-Tiers und 63 Premium-Tiers.

Saisonreise mit Aufgaben und Belohnungen.

Neue Währung "schwelende Asche" für "Saisonsegen".

Pre-Patch am 18. Juli, Fortschritt wird übernommen.

Neue Art Dungeon: entartete Tunnel.

Varshan der Verzehrte als neuer Weltboss.

Blizzard

Knapp zwei Monate nach dem Release von Diablo 4 geht Blizzards Action-Rollenspiel in seine erste Season. Wie es die "Saison der Entartungen" (engl. Season of the Malignant) bereits vermuten lässt, dreht sich ab Ende Juli alles um Liliths neue Art der Verderbnis und entartete Monster sowie Bosse, die sich in Sanktuario ausbreiten.Die Entwickler versprechen eine neue Questreihe, weitere (Welt)bosskämpfe sowie neue einzigartige Gegenstände, legendäre Aspekte und das wichtigste - mächtige entartete Herzen mit speziellen Eigenschaften.Um Season-Charaktere zu verbessern, bringt Blizzard sechs neue einzigartige Gegenstände, sieben neue Aspekte und 32 entartete Eigenschaften ins Spiel. Letztere zählen zu den wesentlichen Neuerungen der ersten Saison, die durch entartete Herzen gesammelt werden können. Die mit Amulett-Sockelsteinen vergleichbaren und auf dem Niveau von Aspekten liegenden Herzen erhalten Spieler vorrangig in entarteten Tunneln, einer neuen Art Dungeon, oder aber auch bei Events wie dem neuen Weltboss Varshan der Verzehrte.Wie aus Diablo 3 bekannt, treten auch Diablo 4-Spieler ihre erste Saisonreise (engl. Season Journey) an. Abseits der ebenso neuen Questreihe können allgemeine Aufgaben erfüllt und dafür Belohnungen in insgesamt sieben Kapiteln eingelöst werden. Darunter Komfortfunktionen, wie Schriftrollen zum Zurücksetzen von Skill- und Paragonbäumen, oder aber neue Aspekte, Items und die zum Leveln des Battle Pass benötigte "Gunst".Zusätzlich zu den Kapiteln der Saisonreise wird der Battle Pass insgesamt 90 Stufen enthalten - 27 Free-Tiers und 63 Premium-Tiers. Während sich die kostenpflichtigen Stufen lediglich auf kosmetische Gegenstände konzentrieren, wird in den für alle Spieler verfügbaren Gratis-Stufen vor allem die "schwelende Asche" eine große Rolle spielen.Diese ebenso neue Währung kann in "Saisonsegen" (engl. Season Blessings) investiert werden, eine weitere Möglichkeit zur Verstärkung des Charakters, etwa durch Boni für Erfahrung, Gold, Materialien, Tränke und Co. Stark vor allem dann, wenn ihr mehr als einen Season-Charakter spielen wollt.Sammelt neue Items, Aspekte und entartete Herzen, erfüllt Aufgaben der Saisonreise, wertet somit den Battle Pass auf und investiert die dabei erhaltene Währung in saisonale Segen.Die Entwickler haben deutlich gemacht, das der bisherige Fortschritt in Diablo 4 nicht vollständig übernommen wird, wenn man sich für die Erstellung eines neuen Season-Charakters entscheidet. Lediglich die Option, die Kampagne zu überspringen, die sofortige Nutzung des Reittiers, alle zuvor aktivierten Altäre von Lilith und die bereits entdeckten Gebiete auf der Karte werden vom Charakter des "ewigen Reiches" in die Saison überführt. Gleiches gilt für den damit verbundenen Fortschritt im Rufsystem der einzelnen Regionen.Die "Saison der Entartungen" wird am 20. Juli 2023 (Donnerstag) um 19 Uhr deutscher Zeit starten. Zwei Tage zuvor - am 18. Juli - sollen die Server bereits mit einem Pre-Patch versorgt werden, um den Übergang zur Season 1 fließend zu gestalten. In dieser Zeit empfiehlt Blizzard, sich mit seinen Diablo 4-Charakteren ins Spiel einzuloggen, da so bereits im Vorfeld der Fortschritt auf die Season-Server gespiegelt wird.