Elon Musk hat derzeit mit seinem Netzwerk X sowie der Umbenennung von Twitter jede Menge zu tun, "nebenbei" ist er CEO von Tesla, SpaceX und einigen anderen mehr. Doch offenbar findet er auch noch Zeit zum Spielen und hat natürlich auch dazu eine Meinung.

Elon Musk hat zu allem eine Meinung, auch zu Diablo 4

"Man braucht nicht viel Skill"

Letzteres überrascht nicht, denn Musk hat im Wesentlichem zu allem eine Meinung - ob diese auch fundiert ist, stellt natürlich eine andere Frage dar. Der 52-Jährige äußert sich immer wieder zu diversen Themen, allen voran Politik und Popkultur. Nun hat sich Musk auch als Diablo-4-Spieler geoutet und natürlich auch dazu einen Take zu bieten.Denn ein Nutzer wollte vom Twitter- bzw. X-Chef im Rahmen eines Twitter Spaces-Chats etwas zur Umbenennung des Kurznachrichtendienstes wissen, doch Musk antwortete, dass er gerade keine Zeit habe: "Ich spiele gerade ein wenig Diablo 4", sagte der Tesla-CEO und meinte gegenüber dem Fragesteller: "Du hast mein Spiel Diablo 4 für Diskussionen über was unterbrochen?"Ob das als Scherz gemeint war oder ob Musk tatsächlich genervt klang, geht aus dem Bericht von PCGamesN nicht hervor, er verriet nur wenig später, dass sein Charakter "IWillNeverDie" heißt, er aber wenig später doch gestorben sei.Damit nicht genug, denn Musk nutzte die Gelegenheit auch, um über das Spiel zu motzen: "Um ehrlich zu sein, braucht man nicht viel Können, um Diablo 4 zu spielen. Es ist kein 'Hardcore Skill Game' - es ist nicht wie League (of Legends) oder so."Das hatte auch eine Reaktion von Mike Ybarra zur Folge, denn der Blizzard-Chef deutete an, dass Musk einen einfachen Schwierigkeitsgrad gewählt habe und deshalb unterfordert sei: "Vielleicht sollte ich das Team nachsehen lassen, wie oft er tatsächlich gestorben ist - was meint ihr? Ich frage mich, ob er Hardcore spielt."