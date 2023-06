Neue Förderung für private Ladestationen ab Herbst 2023 angekündigt

Verkehrsminister Volker Wissing hat im Rahmen der Ladeinfrastruktur-Konferenz des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ein umfassendes, neues Förderprogramm privater Ladestationen bekannt gegeben. Auch für Unternehmen gibt es neue Förderprogramme.

Gefördert wird im Kombi-Paket

Zusammenfassung Verkehrsminister Wissing kündigt neues Förderprogramm an.

Förderung von Ladestation, Fotovoltaikanlage und Stromspeicher.

500 Millionen Euro Fördervolumen.

Start im Herbst 2023.

Antragsteller müssen Elektrofahrzeug besitzen.

Förderung für Unternehmen und Privatleute.

Höhe der Einzelförderung noch unbekannt.

Nadine Dressler

Das meldet Tagesschau.de . Die Details dazu stammen aus einem Schreiben des Verkehrsministeriums, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt."Schon bald starten wir zwei weitere Förderangebote, um Privathaushalte beim Bau von Ladestationen mit Eigenstromversorgung sowie Unternehmen bei der Errichtung von Schnellladeinfrastruktur zu unterstützen", erklärte Verkehrsminister Wissing demnach.Die neuen Förderprogramme sind allerdings etwas komplexer, als das die Vorgänger waren. So steht bei der angekündigten Förderung der Fokus auf der Eigenstromversorgung beim Laden in privaten Wohngebäuden. Die Bundesregierung wird dann eine kombinierte Förderung von Ladestation, Fotovoltaikanlage und Stromspeicher ermöglichen.500 Millionen Euro sollen dafür vorgehalten werden. Das Programm soll bereits im Herbst 2023 an den Start gehen können. Bis dahin wird die Bundesregierung sich auf alle Details verständigt haben und auch eine neue Website für die Förderung online bringen. Ein Teil der Rahmenbedingungen sind dabei schon durchgesickert. So soll die Förderung jetzt unter anderem daran gebunden sein, dass Antragsteller bereits ein Elektrofahrzeug besitzen müssen.Über die Höhe der Einzelförderung ist allerdings noch nichts bekannt geworden. Im Mai vergangenen Jahres bestätigte die Bundesregierung das Aus für die Förderung privater Ladestationen, indem erklärt wurde, dass man kein Wiederaufleben des Förderprogramms plane . Nun gibt es also bald doch wieder eine Chance, sowohl für Unternehmen als auch für Privatleute.