Elektroautos: EU will Ladestationen alle 60 Kilometer vorschreiben

Elektromobilität ist eine feine Sache, das werden sicher alle bestätigen können, die ein Elektroauto fahren oder schon gefahren sind. Das bedeutet aber nicht, dass diese Klasse problemfrei ist. Vor allem fehlende Ladestationen bereiten Kopfzerbrechen. Das soll sich ändern.

Nicht nur mehr, sondern auch einfacher und transparenter

Die Europäische Union, die die Umstellung auf Elektromobilität intensiv vorantreibt und den Neuverkauf von Verbrennern ab 2035 verbieten will, weiß das und möchte das entsprechend verbessern. Denn der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments in Straßburg hat nun eine Vorlage für eine Verordnung auf den Weg gebracht, die einen intensiven Ausbau von Ladestationen vorsieht.Konkret schreibt das Europaparlament in einer Mitteilung , dass Hauptverkehrsrouten mindestens alle 60 Kilometer eine Ladestation haben sollen. Eine Befüllung mit Wasserstoff soll zumindest alle 100 Kilometer möglich sein, die Umsetzung dieser Vorgabe soll bis 2026 vonstattengehen.Auch Busse und Lkw sollen hiervon profitieren, und zwar zum selben Zeitraum - allerdings nur entlang der Routen des TEN-T-Netzwerks. Das EU-Parlament will einen ambitionierteren Zeitplan als die EU-Kommission auf den Weg bringen, denn Ladestationen für Lkw auf sicheren Parkplätzen sollen schneller eingerichtet werden: zwei Ladestationen ab 2028 statt einer ab 2031, wie von der Kommission vorgeschlagen.Ausnahmen soll es aber geben, wie der Verkehrsausschuss schreibt: "In allen Fällen würden für Regionen in äußerster Randlage, Inseln und Straßen mit sehr geringem Verkehrsaufkommen einige Ausnahmen gelten."Außerdem will das Parlament das Handling von alternativen Treibstoffen bzw. Antriebswegen vereinfachen: "Die Nutzer von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen sollten einfach bezahlen können, der Preis sollte pro kWh oder pro Kilogramm angezeigt werden, er sollte erschwinglich, vergleichbar und für alle Fahrzeugmarken zugänglich sein. Die Abgeordneten wollen außerdem, dass bis 2027 ein EU-weiter Zugangspunkt für Daten über alternative Kraftstoffe eingerichtet wird, der Informationen über die Verfügbarkeit, Wartezeiten und Preise an verschiedenen Tankstellen liefert."