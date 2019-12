Wise Care 365 - Systembereinigung und Optimierung

Bereinigen, optimieren und mehr

Windows auf Vordermann bringen

Wise Care 365 in der aktuellen Version 5.4.6 ist ein Programm, um Windows von über­flüssigem Datenmüll zu befreien und verschiedene Einstellungen zur Beschleunigung des Systems vorzunehmen. Dafür stellt die in der Basisausstattung kostenlose Software verschiedene Werkzeuge und optional via Download auch noch einige Zusatzfunktionen bereit.Die deutschsprachige Benutzeroberfläche gliedert sich neben der "PC-Prüfung" zum automatischen Suchen und Beheben von unnötigem Daten­ballast sowie ausbremsenden System­ein­stel­lungen in weitere Menüpunkte, die Zugriff auf die einzelnen Tools gewähren. In jedem Fall em­pfiehlt es sich, über die Funktion "Sicherung" am oberen Fensterrand ein Backup der Registry zu machen und einen Wiederherstellungspunkt zu setzen.Der Punkt "System-Bereiniger" bietet die Optionen zur Bereinigung von Registry, Cache-Dateien und Co., während sich mit "System-Optimierer" der Autostart oder nicht benötigte Dienste verwalten lassen. "Privatsphärenschutz" ermöglicht das sichere Löschen ganzer Partitionen oder einzelner Dateien und hält einen Passwortgenerator bereit. "System-Monitoring" zeigt aktive Prozesse an und liest die Hardware des PCs aus. Über "Mithilfe" lässt sich online in englischer Sprache bei Problemen nach einer Lösung suchen.Die mit "New" gekennzeichneten "Utilities" rechts im Fenster bieten Zusatzfunktionen und werden mit einem Klick von Wise Care 365 als separate Programme nachgeladen. Mit dabei sind ein Tool zum automatischen Herunterfahren des PCs und eines um Ordner zu ver­ste­cken, ein Datenretter zur Wiederherstellung gelöschter Dateien, eine alternative Suche für lokale Dateien, ein Speicheroptimierer sowie ein Programm-Uninstaller.Die Freeware Wise Care 365 bereinigt das System gründlich und nimmt an verschiedenen Stellen Tweaks vor, wobei manuelle Registry-Backups und Wiederherstellungspunkte grund­sätzlich dafür sorgen, dass nichts ungewollt zu Bruch geht. Auf der Herstellerseite steht da­rü­ber hinaus auch eine Pro-Version zum Kauf bereit, die unter anderem Features wie eine Kontextmenüanpassung oder einen per­sön­li­chen Löschmodus mit sich bringt.Als ebenfalls kostenlose Alternativen mit vergleichbaren Funktionen bieten sich beispielsweise die Glary Utilities Advanced SystemCare oder die Free System Utilities an.