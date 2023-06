Karl Klammer als KI: Clippy feiert als ChatGPT-Widget ein Comeback

Karl Klammer alias Clippy hat einst die Nutzer von Office mit seinen Tipps genervt, heute ist er so etwas wie Kult. Assistenten haben dieser Tage indes mit KI-Funktionen zu tun und es drängt sich fast schon auf, Clippy mit ChatGPT zu vereinen. Und genau das hat ein Entwickler getan.

Clippy by FireCube

Zusammenfassung Karl Klammer alias Clippy hat Office-Nutzer vor 20 Jahren mit Tipps genervt.

Clippy erlebt ein Revival durch neue App von Entwickler FireCube.

App bietet Dialog mit ChatGPT und ist noch in einem sehr frühen Stadium.

Einrichtung erfordert Anmeldung auf OpenAI und Generierung eines Keys.

Microsoft hat eigene Seitenleiste Copilot mit Bing-Chat und ChatGPT.

Die Idee von digitalen Assistenten und interaktiven Hilfefunktionen ist wesentlich älter als die heutigen KI-Chatbots, der im Deutschen als Karl Klammer bekannte Clippy ist sicherlich ein anschauliches Beispiel. Dieser suchte vor gut 20 Jahren die Office-Nutzer heim und es hat kaum jemanden gegeben, der sich beschwert hat, als Microsoft Clippy in den Ruhestand geschickt hat.Seit einer Weile erlebt Clippy aber ein Revival, auch wenn dieses eher nicht ganz ernst gemeint ist. Entsprechend sollte man auch die nun im Microsoft Store verfügbare App Clippy by FireCube mit einem Augenzwinkern sehen. Diese hat der gleichnamige bekannte Entwickler umgesetzt (via Windows Central ). Die neueste Inkarnation von Karl Klammer ist ein Desktop-Widget in der rechten unteren Ecke, bei dem man eine Sprechblase bekommt und auf diese Weise einen Dialog mit ChatGPT starten kann.Derzeit ist Clippy by FireCube noch in einem sehr frühen Stadium, das spiegelt sich in der Versionsnummer wider, denn diese lautet 0.1. Entsprechend sollte man mit zahlreichen Bugs rechnen. Und diese gibt es auch entsprechend, derzeit funktioniert das Ganze alles andere als fehlerfrei.Der neue Clippy funktioniert auch nicht einfach so bzw. "out of the box": Man muss sich auf der OpenAI-Seite anmelden und einen persönlichen ChatGPT-Key generieren. Dieser sollte dann in die App kopiert werden, die entsprechenden Einstellungen erreicht man über das Zahnrad-Symbol (rechts von Clippy).FireCube kommt damit übrigens Microsoft zuvor, denn der Redmonder Konzern hat im Mai seinen "Copilot" vorgestellt. Das ist eine Seitenleiste, die einen schnellen Zugriff auf den Bing-Chat und damit letztlich ChatGPT ermöglichen wird.