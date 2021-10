Clippy ist zurück: Teams bekommt neue animierte Clippy-Sticker

Kaum ein Detail aus der Microsoft-Software-Geschichte ist so bekannt wie Clippy - deutschen Nutzern als "Karl Klammer" bekannt. In den letzten Monaten hatte der Konzern immer wieder die Nostalgie-Keule ausgepackt und mit Clippy Marketing gemacht - nun kehrt er zurück.

Microsoft hat ein neues Set von animierten Clippy-Stickern für Microsoft Teams veröffentlicht. Das Unternehmen hat auf seinem Feedback-Portal bekannt gegeben, dass es seinen ehemaligen Office-Assistenten als Sticker-Pack wiederbelebt hat, das nun auf dem Teams-Desktop und den Web-Clients verfügbar ist. Das liegt auch daran, dass Clippy ein rund um mit positiven Erinnerungen besetzter Teil der Microsoft-Geschichte ist, Clippy ist noch immer richtig berühmt und ein Sympathieträger.Laut dem Online-Magazin ONMSFT veröffentlichte bereits im Jahr 2019 eine Gruppe von Microsoft-Mitarbeitern ein Clippy-Sticker-Paket auf GitHub, das jedoch einen Tag später wieder verschwand. Nun kehrt Clippy ganz offiziell wieder zurück.Das neue Clippy-Sticker-Paket enthält mehr als 30 animierte Sticker, die den Chat und die Channel-Unterhaltungen in Microsoft Teams auflockern sollen. "Ja, es ist wahr - Clippy hat zugestimmt, aus dem Ruhestand zu kommen! Ob Sie ihn geliebt oder gehasst haben, Clippy ist zurück mit einem Retro-Sticker-Pack in Teams", erklärte ein Microsoft-Vertreter auf dem Feedback-Portal für Microsoft Teams.Clippy, der frühere Microsoft Office-Assistent, wurde erstmals in Office 97 eingeführt, um den Benutzern mit Schreibvorschlägen und Tipps bei der Verwendung der Software zu helfen. Er wurde damals jedoch von den meisten Office-Nutzern schlecht aufgenommen - vermutlich nervte er irgendwann nur noch - und wurde dann schließlich zugunsten neuer Funktionen in Office 2007 für Windows und Office 2008 für Mac eingestellt. Spätestens bei der Einstellung hatte das Office-Maskottchen aber schon Kult-Charakter und eine stabile Fan-Basis.