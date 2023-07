OpenAI startet endlich auch die ChatGPT-App für Android-Nutzer

Im Mai erfolgte bereits die Freigabe der offiziellen ChatGPT-App für iOS zunächst in den USA und dann zeitnah auch in Deutschland. Für Android-Nutzer sah es allerdings bisher mau aus - doch das wird sich nun in Kürze ändern.

Zumindest hat OpenAI den Startschuss für die ChatGPT-App für Android vollzogen: Interessierte könne sich jetzt über den Google Play Store für die Anwendung vorregistrieren lassen Dazu besucht man einfach die Store-Seite für ChatGPT , loggt sich mit seinem Google-Account ein (falls das noch nicht geschehen ist) und drückt auf den grünen Auswahlknopf "Vorregistrieren".Anschließend erhält man eine Bestätigung, dass die Anmeldung erfolgt ist und man eine E-Mail als Benachrichtigung bekommt, sobald die App freigegeben wurde. Google erlaubt es App-Entwicklern, mit den Vorregistrierungen eine Benachrichtigung zum Starttermin herauszugeben.Die ChatGPT-App soll dann bereits nächste Woche ihren Weg auf die Geräte finden. Das gab OpenAI bei Twitter bekannt Bisher gibt es übrigens keinen Hinweis darauf, dass die erste Freigabe wieder auf bestimmte Länder eingegrenzt wird - aber leider gibt es dazu noch keine genauen Informationen. Da die Registrierung aber im deutschen Google Play Store möglich ist, gehen wir davon aus, dass die App auch hierzulande nächste Woche startet.OpenAI arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung von ChatGPT, vorrangig basierend auf dem Feedback der Nutzer. Anfang dieser Woche kündigte das Unternehmen zum Beispiel eine neue Funktion an, die es dem Sprachmodell ermöglicht, sich an Anweisungen zu erinnern und so ein besseres Erlebnis zu bieten.