Microsofts neuer Ugly Sweater ist da - mit Clippy bzw. Karl Klammer

Sogenannte Ugly Sweater, also hässliche Weihnachtspullover, sind auch bei uns längst eine Tradition. Dabei macht auch Microsoft schon seit einer Weile mit und verkauft derartige Bekleidung in seinem Shop - für den guten Zweck natürlich. Dieses Jahr im Fokus ist Clippy

Karl Klammer ist zurück

Microsoft

Clippy, hierzulande auch als Karl Klammer bekannt, muss man wohl keinem Microsoft-Kenner extra vorstellen, Jüngere werden den Office-Assistenten aber womöglich nicht mehr kennen. Die Cartoon-artige Büroklammer war vor gut 20 Jahren Teil von Microsoft Office, mit persönlichen Assistenten, wie wir sie heute kennen, hatte Clippy aber nicht viel gemeinsam, zumindest nicht technisch. Die Idee war aber ähnlich, denn Karl Klammer sollte den Nutzern eine Art intelligente Hilfsfunktion bieten - nervte aber in Realität gewaltig.Also killte Microsoft das Feature, womit Clippy aber auch eine Art Kultstatus erreichte. Seither ist die Büroklammer Gegenstand regelmäßiger Easter Eggs und sonstiger Anspielungen. So wie jetzt: Denn Microsoft machte Clippy zum "Hauptdarsteller" seines aktuellen Ugly Sweaters.Diesen kann man in den USA für 75 Dollar im Xbox Gear Shop bestellen. Alle Einnahmen gehen an die College Success Foundation, das ist eine Nonprofit-Organisation, die benachteiligten Studenten hilft. Microsoft verkauft nicht nur die Pullis, sondern spendet auch selbst 100.000 Dollar an die Stiftung, die ihren Sitz in Bellevue, Washington, also nicht weit von Redmond, hat.Der diesjährige Ugly Sweater ist der mittlerweile fünfte, den Microsoft anbietet, verkauft wird er aber erst zum drittel Mal. Megan Muehleman, Senior Social Media Manager bei Microsoft, erzählt gegenüber The Verge : "Angefangen hat alles 2017, als wir drei ausgedachte Pullover gepostet haben und gefragt haben: 'Welchen hässlichen Pullover würdet ihr dieses Jahr tragen?' - und es war unser erfolgreichster Post des ganzen Jahres. Die Leute sind durchgedreht und haben gesagt: 'Bitte macht das, bitte macht das!'"2018 wurde der erste Microsoft-Weihnachtspulli hergestellt, allerdings wurde dieser nur in begrenzter Stückzahl (gerade einmal 100) an einige Auserwählte verschickt. Nach dem Windows 95-Pulli folgte einer mit Windows XP als Motiv, erstmals verkauft wurde der MS Paint-Sweater, im Vorjahr gab es dann einen mit Minesweeper-Motiv.