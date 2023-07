Der KI-Chatbot ChatGPT ist in den Augen vieler nichts anderes als eine Suchmaschine auf Steroiden. Denn obwohl die Anwendung derzeit das Paradebeispiel für künstliche Intelligenzen ist, so stammen die Informationen aus dem Netz. Doch manchmal meint ChatGPT es dort zu gut.

ChatGPT wird schon jetzt für alle nur denkbaren Aufgaben des Alltags eingesetzt und der Chatbot ist auch in der Regel überaus praktisch. Allerdings gibt es immer wieder Nutzer, die versuchen, eine Anwendung dazu zu bringen, an Inhalte und Dienste kostenlos zu kommen. Ein Beispiel waren kürzlich die Berichte, wonach ChatGPT in der Lage ist, Keys für Windows zu generieren (diese waren aber im Wesentlichen aus dem Netz "zusammengetragen").Vor kurzem entdeckten Nutzer allerdings, dass sich ChatGPT nutzen lässt, um Zugriff auf Artikel zu bekommen, die sich eigentlich hinter einer Bezahlschranke befinden. Konkret war das über Feature namens "Browse with Bing " möglich, dieses stand exklusiv Abonnenten von ChatGPT Plus zur Verfügung.Wie Windows Central berichtet, hat Microsoft die Integration des Features auf der Build-Konferenz vorgestellt und versprochen, dass dieses ein verbessertes Erlebnis bei der Bing-Suche ermöglicht. Doch recht bald haben Nutzer herausgefunden, dass sich die neue Funktion ausnutzen lässt, und zwar nicht im Sinne der Erfinder."Wir haben festgestellt, dass die Beta-Version von ChatGPT Browse gelegentlich Inhalte auf eine Weise anzeigt, die wir nicht wollen. Wenn ein Nutzer unter anderem ausdrücklich nach dem vollständigen Text einer URL fragt, kann es passieren, dass diese Anfrage versehentlich erfüllt wird", schreibt ChatGPT-Macher OpenAI dazu in einem Blogbeitrag Die Folge, so die KI-Schmiede: "Mit Wirkung vom 3. Juli 2023 haben wir die Beta-Funktion 'Browse with Bing' vorsichtshalber deaktiviert, während wir das Problem beheben, um den Eigentümern von Inhalten gerecht zu werden. Wir arbeiten daran, die Beta-Version so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen, und danken dir für dein Verständnis!"