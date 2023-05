Diablo 4: Neues Video zeigt die fünf spielbaren Klassen im Überblick

Wenn im Juni Diablo 4 erscheint, können Spieler zwischen fünf unterschiedlichen Klassen wählen, wenn sie ihren Weg in die Hölle antreten. Welche das sind und welche besonderen Fähigkeiten sie mitbringen, zeigt Blizzard jetzt in einem neuen Trailer.setzen in Diablo 4 auf eine Mischung aus Nahkampf und Distanzangriffen. Mit magisch verstärkten Waffen können sie selbst die mächtigsten Feinde bezwingen und sie zeichnen sich auch durch ihre hohe Geschwindigkeit aus.Nachdem sie im Vorgänger abwesend waren, kehrenin Diablo 4 wieder zurück. Als Gestaltwandler können sie die Form wilder Bestien annehmen und darüber hinaus die Kräfte der Natur entfesseln. Wer es lieber etwas gruselig mag, schließt sichan und umgibt sich in der Schlacht mit Heerscharen an Untoten. Außerdem sind die Totenbeschwörer Meister der schwarzen Magie.sind hingegen für alle Spieler die erste Wahl, die sich möglichst direkt in den Kampf stürzen möchten: Die Klasse setzt voll auf ihre physische Stärke und ist im Umgang mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waffen erprobt. Auch zeichnet sie sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Zuletzt gibt es noch, die über Blitze, Eis und Feuer herrschen und ihre Feinde so mit mächtigen Angriffen in die Knie zwingen, ohne sich dabei selbst die Hände schmutzig zu machen.