Diablo 4 und andere Blizzard-Spiele erlebten massiven DDoS-Angriff

Am vergangenen Wochenende mussten viele Blizzard-Gamer, die Titel wie Diablo 4, World of Warcraft und Overwatch 2 spielen wollten, eine Enttäuschung erleben, denn diese waren nicht erreichbar. Grund dafür war eine massive Distributed Denial of Service (DDoS)-Attacke

DDoS in Nordamerika und Europa

Zusammenfassung Am Wochenende mussten Spieler von Blizzard-Titeln wie Diablo 4, WoW & Overwatch 2 eine massive DDoS-Attacke erleben.

Diablo 4 erfordert eine ständige Online-Verbindung, was Kritiker als versteckten Kopierschutz sehen.

Spieler konnten sich nicht einloggen und wurden aus dem Game geworfen.

Der Angriff dauerte fast 12 Stunden lang und war gegen 17 Uhr beendet.

Ursache unbekannt, es gab auch einen weiteren DDoS am Abend US-Zeit.

Diablo 4 ist seit rund drei Wochen verfügbar und das Action-Rollenspiel zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es eine ständige Online-Verbindung erfordert. Laut Entwickler Blizzard liegt das an der offenen Spielwelt, in der man immer wieder anderen Spielern über den Weg läuft und sich auch mit ihnen zusammentun kann. Kritiker sehen das hingegen als eine Art versteckten Kopierschutz an.Letztere dürften sich in ihrer Kritik gestern bestätigt sehen: Denn am Sonntagnachmittag unserer Zeit konnten Spieler in Nordamerika sowie Europa viele Blizzard-Games nicht nutzen. Grund dafür war ein Distributed Denial of Service-Angriff, dieser hatte zur Folge, dass sich Nutzer einerseits nicht einloggen konnten, andererseits aus dem jeweiligen Game hinausgeworfen wurden.Betroffene wurden darüber über einer Einblendung im Spiel informiert, wer sich einloggen wollte, der wurde konkret informiert, dass Blizzard einen DDoS-Angriff erlebt, "der bei einigen Spielern zu hohen Latenzen und Verbindungsabbrüchen führen kann."Der Angriff dürfte massiv gewesen sein, da einige Anwender berichten, dass sie fast zwölf Stunden lang nicht spielen könnten. In unseren Breitengraden war der Angriff gestern Nachmittag besonders spürbar, gegen 17 Uhr besserte sich die Situation dann aber für die meisten.Dabei klang die Nachricht des Blizzard-Supports ganz danach, dass die Attacke seitens der Angreifer beendet wurde und nicht durch Gegenmaßnahmen gestoppt werden konnte. Wer sich für den Angriff verantwortlich zeichnet, ist derzeit nicht bekannt. Genau genommen handelte es sich um mehrere, da es laut Kotaku am Abend US-amerikanischer Zeit zu einem weiteren DDoS gekommen ist.