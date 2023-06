Diablo 4: Lange Wartungsarbeiten vermiesen Spielern den Feierabend

Nach den zurückliegenden DDoS-Angriffen und in Vorbereitung auf einen großen Patch kündigt Blizzard umfangreiche Wartungsarbeiten für Diablo 4 an. Am 26. und 27. Juni kommt es in den Abendstunden von 18 bis 23 Uhr zu Einschränkungen und Verbindungsabbrüchen.

Diablo 4 Wartungsarbeiten im Überblick

Montag, 26. Juni von 18:00 Uhr bis 22 Uhr

Dienstag, 27. Juni von 18:30 Uhr bis 23 Uhr

Diablo 4-Spieler nicht erfreut über "globale Wartung"

Über den Battle.net-Client informiert Blizzard Diablo 4-Spieler über die anstehende Downtime bzw. Wartungsarbeiten, die eventuell nur im Hintergrund und somit serverseitig durchgeführt werden können. Dennoch sollten Spieler - vor allem jene mit Hardcore-Charakteren - am heutigen Abend mit Störungen in Form von Disconnects rechnen."In diesem Zeitraum kann es zu Einschränkungen und Verbindungsabbrüchen kommen. Ein erneuter Login sollte jedoch möglich sein", sagt Blizzard. In den USA hingegen ist der Hinweis gravierender Natur: "Das Spiel ist während dieser Zeit nicht verfügbar." (Update: Mittlerweile heißt es auch von der amerikanischen Support-Seite Blizzards, dass es zu keiner echten Downtime kommen soll.)Eine Trennung der Wartungsarbeiten zwischen dem US-amerikanischen und europäischen Raum, ähnlich den Patch-Days in World of Warcraft, scheint es für Diablo 4 nicht zu geben. "Da es sich bei Diablo IV um ein globales Spiel handelt, fallen solche Wartungsarbeiten leider immer in einen Zeitraum, der in der einen oder anderen Region nicht optimal ist", gibt ein Blizzard-Mitarbeiter im Forum zu verstehen.Warum Blizzard die umfangreichen Wartungsarbeiten durchführt, ist bisher nicht bekannt. Nach den DDoS-Problemen am Sonntag (25.06.) äußern sich Diablo 4-Spieler kritisch gegenüber den Downtimes, äußern allerdings im selben Atemzug ihre Vorfreude über einen anstehenden, großen Patch. Im letzten Campfire-Chat kündigten die Entwickler eine Vielzahl von Änderungen an. Darunter diverse Komfort-Funktionen für Albtraum-Instanzen (Nightmare Dungeons), die Lagerung von Edelsteinen, der Umgang mit Resistenzen und vieles mehr.