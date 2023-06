Muhsames Unterfangen: Rückschlag für Diablo 4-Spieler beim Kuh-Level

Auch Spiele haben ihre Mythen und in Diablo ist es das sogenannte "The Secret Cow Level". Dieses "geheime Kuhlevel" existiert in Diablo 2 und 3 tatsächlich und Spieler sind überzeugt, dass es dieses auch in Diablo 4 geben muss. Doch das wurde nun deutlich schwieriger.

Die Kuhmunity gibt nicht auf

Rod Fergusson, General Manager von Diablo 4, hat bereits öffentlich erklärt, dass im neuesten Teil der Reihe kein Kuhlevel existiert. Ein entschiedenes Dementi von offizieller Seite hat aber noch keiner Verschwörungstheorie geschadet, vor allem dann nicht, wenn diese bovin-höllischer Art ist.Vor zwei Wochen konnte Diablo 4-Spieler dann auch - ihrer Meinung nach - entscheidende Hinweise für die Existenz dieses Levels finden (das in Diablo 3 übrigens "Not The Cow Level" heißt), wir haben darüber bereits berichtet - wie es sich für eine seriöse Technik-Seite gehört. Seither sind die Bemühungen der Community weitergegangen, zentrale Anlaufstation ist hier der Discord-Server "Not Finding A Cow Level" Doch diese Woche hat Blizzard den Bemühungen einen schweren Rückschlag versetzt. Denn der Entwickler von Diablo 4 hat per Patch 1.0.3 jenen Code entfernt, der mit einer Quest zu tun hatte, die ein Reinigungsritual für die "Ochsengötter" ("The Oxen Gods") beinhaltete.Für die Kuh-besessene Community war dieses Ritual bislang der zentrale Weg, wie man das geheime Kuhlevel freischaltet. Wie PC Gamer berichtet, gingen die Kuh-Jäger davon aus, dass man mehrere einzigartige Reliquien sammeln musste, um dann das Reinigungsritual in Ked Bardu durchzuführen. Als Belohnung winkte dann ein Schlüssel, der einen geheimen Keller öffnet, wo sich das Portal zum Kuhlevel befindet - so jedenfalls die Theorie.Doch dieser Theorie wurde nun das Fundament unter den Füßen bzw. Hufen weggezogen und es wird auch bereits spekuliert, warum diese Quest-Skripte entfernt wurden. Doch natürlich lässt sich die Kuhmunity davon nicht entmutigen und sucht bereits nach anderen Wegen."Es ist durchaus möglich, dass wir in fast einem Monat nichts erreicht haben, wenn man bedenkt, dass wir die Suche im Grunde neu starten", schreibt einer der Leiter des Discord-Servers, Chef, dazu. "Wir sollten uns dessen bewusst sein, aber wir alle wissen jetzt nicht nur wesentlich mehr über die Funktionsweise des Spiels, sondern auch über die Geschichte."