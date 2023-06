Diablo 4 hat sechs extrem rare Items, die man wohl nie finden wird

In Diablo 4 steht die Jagd nach Items ganz oben auf der Liste, was den Reiz des Titels ausmacht, sie ist das ursächliche Spielprinzip. Es gibt natürlich unterschiedliche Seltenheitsstufen, nun hat ein Blizzard-Entwickler verraten, welche Gegenstände die mächtigsten und seltensten sind.

Uniques sind in Diablo 4 etwas Besonderes

Sie können von Feinden der Stufe 85+ fallen gelassen werden. Man bekommt sie überall, wo man ein normales Unique bekommen kann, und sie fallen immer bei 820 Item Power. Wir haben derzeit sechs von ihnen im Spiel. Sie sind wiiiirklich selten!

Zusammenfassung Blizzard-Entwickler verrät Einzelheiten zu den seltensten Gegenständen.

6 seltene Unique-Gegenstände, die nur von Feinden ab Stufe 85+ kommen.

Items haben eine fixe Item Power von 820, können nicht transferiert werden.

Keine Möglichkeit zu farmen, sie zu finden ist reine Glückssache.

Man muss wohl keinem Diablo-Spieler erklären, warum das Actionrollenspiel so suchtbildend ist. Denn es gibt immer Wege, seinen Charakter noch stärker zu machen, in der Regel läuft das über Waffen und sonstige Ausrüstungsgegenstände. Sets hat das Spiel (noch) keine, weshalb bestimmte Einzelstücke besonders begehrt sind.Dabei gibt es, wie anfangs erwähnt, unterschiedliche Seltenheitsstufen und es gibt auch viele Spekulationen, welche die rarsten Gegenstände sind. Nun hat Blizzard-Entwickler Adam Jackson das Rätsel gelöst und in einem Tweet verraten, dass es derzeit exakt sechs einzigartige Items gibt (via Kotaku ). Die schlechte Nachricht: Es ist nahezu unmöglich, diese zu bekommen.Die Besonderheit dieser sogenannten Uniques ist, dass hier alle Statuswerte fixiert sind und nicht per Zufallsgenerator bestimmt werden. Diese Fähigkeiten lassen sich auch nicht transferieren. In den Millionen kollektiven Stunden seit dem Start von Diablo 4 wurden diese Gegenstände bisher kaum gesichtet, weshalb viele glaubten, dass diese verbuggt sind.Adam Jackson hat nun für Klarheit gesorgt und schreibt in einem Tweet: "Hallo! Ich wollte ein paar Details zu den seltensten Unique-Gegenständen in Diablo 4 aufklären." Der Lead Class Designer bei Diablo 4 gibt in weiterer Folge vier Faktoren an, wie und wo diese droppen können:Jackson zeigt auch Screenshots der sechs Gegenstände: Es handelt sich um das Einhandschwert Doombringer (Schicksalsbringer), das Zweihandschwert The Grandfather (Der Großvater), der Ring of Starless Skies (Ring des sternenlosen Himmels), der Helm Andariel's Visage (Andariels Antlitz), der Helm Harlekin Crest (Harlekin-Wappen) und das Amulett Melted Heart of Selig (Geschmolzenes Herz von Selig).Jackson wurde auch darauf angesprochen, wie man denn am besten diese Gegenstände farmen könnte und er antwortete, dass es im Wesentlichen keine derartige Möglichkeit gibt. Kurz gesagt: Es ist reine Glückssache (Glückssache im Sinne eines Lotto-Sechsers wohlgemerkt).