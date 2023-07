Diablo 4: Ratten sollen Weg zu legendären Gegenständen zeigen

Fans des Blizzard-Hits Diablo 4 können mitunter etwas eigen sein, denn für so manchen ist es mehr als ein Spiel, sondern eine fast schon mythische Beschäftigung. Das zeigt dieser Tage beispielsweise die Suche nach dem "Kuhlevel". Eine noch wildere Theorie hat mit Ratten zu tun.

Man muss wohl kaum einem Spieler von Diablo 4 erklären, was der Reiz des Action-Rollenspiels ist, nämlich die Suche nach möglichst mächtigen Ausrüstungsgegenständen. Diese bekommt man in der Regel über Drops von besonders starken Gegnern. Das läuft nach dem Zufallsprinzip ab, allerdings gibt es immer wieder Wege und auch Theorien, ob und wie man das zu seinen Gunsten beeinflussen kann.Dabei hat so manches auch Hand und Fuß, etwa die Frage, wo man am besten und häufigsten Elite-Gegner findet, die Gegenstände hinterlassen, nachdem man sie besiegt hat. Die vielleicht durchgeknallteste Theorie bisher ist auf Reddit zu finden (via DualShockers ), sie hat aber mittlerweile erstaunlich viele Anhänger gefunden, die darauf schwören.Denn in einem Beitrag, der vor zwei Tagen veröffentlicht wurde, schwört ein Nutzer namens zerger45, dass man in Dungeons nur den Ratten folgen sollte, um legendäre Gegenstände bzw. Drops zu bekommen: "Okay, das hört sich jetzt wirklich bizarr an, aber für gute Beute müsst ihr den Ratten folgen. Folgt in keinem Dungeon dem vorgegebenen Weg, sondern einfach den Ratten."Der Redditor schreibt, dass er sich selbst wie ein Spinner fühle, ihm es aber auf diese Weise gelungen wäre, gleich mehrere legendäre Gegenstände innerhalb von nur zehn Minuten zu bekommen: "Die Ratten sagen euch, welches Rudel von Feinden ihr töten sollt, und dann wandern sie dorthin, wo ihr hinmüsst! Es ist echt, ich bin nicht verrückt!"Natürlich gab es sofort Nutzer, die das anzweifelten und sich darüber auch lustig machten, viele wollten das aber auch ausprobieren. Und in der Tat gab es dann gleich mehrere Spieler, die bestätigen, dass man auf diese Weise tatsächlich eine bessere Ausbeute erhält.Es ist an dieser Stelle angemerkt, dass die Ratten in Dungeons nicht durchgehend aufzufinden sind und es gar nicht so einfach feststellbar ist, in welche Richtung sie laufen. Wir haben das dennoch ausprobiert und konnten so wirklich an legendäre Gegenstände kommen. Ob das mehr als nur Zufall ist bzw. ohnehin passiert wäre? Vermutlich. Wir haben durchaus unsere Zweifel an der Ratten-Theorie - aber in Spielen wie Diablo ist vieles möglich.