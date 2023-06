Microsoft wird Server für Forza Horizon 1 und 2 im August abschalten

Microsoft hat angekündigt, dass die Server von Forza Horizon 1 und Horizon 2 in rund zwei Monaten abgeschaltet werden. Dadurch werden laut dem Spieleentwickler Turn 10 Studios Ressourcen für beliebtere Teile frei.

Zusammenfassung Forza Horizon 1 und 2 Server werden abgeschaltet: 23. August 2021

Weiterhin offline spielbar, Online-Funktionen verlieren: 23. August 2021

Grund: Geringe Beliebtheit bei Spielern

Ressourcen werden umverteilt, Wartung der neueren Versionen, Investitionen in zukünftige Spiele

Nach Abschaltung: Kein Zugang zu Matchmaking, Bestenlisten, u.a.

Dank geht an die Community für die Unterstützung und Hingabe

FAQ auf Forza-Website beantwortet Fragen zur Abschaltung

Forza Horizon 1 und Horizon 2 wurden bereits Anfang der 2010er Jahre veröffentlicht, nun gehen die Server zum 23. August offline. Spielt werden die beiden Rennspiele weiterhin offline im Single-Player-Modus spielen können. Nur werden die Spiele nach dem 23. August ihre Online-Funktionen verlieren. Die klassischen Rennspiele kann man also dennoch weiterhin auf Xbox 360 , Xbox One und Xbox Series spielen.Laut einem Beitrag auf der offiziellen Forza-Website ist der Hauptgrund für die Abschaltung der Server für das Original und die zweite Generation von Forza Horizon deren geringe Beliebtheit bei den Spielern.Durch die Abschaltung der Online-Funktionen kann Turn 10 Studios seine Ressourcen umverteilen, sich auf die Wartung der neueren Forza Horizon-Versionen konzentrieren und in zukünftige Spiele investieren, heißt es.Nach der Abschaltung wird allerdings der Zugang zu Matchmaking, Bestenlisten und benutzergenerierten Inhalten wie Lackierungen, Vinyls, Tuning-Setups und Fotos verloren gehen. "Wir wissen, dass sich unsere Community gerne an die Erkundung von Colorado und Südeuropa in Forza Horizon 1 und 2 erinnert, vom Treffen neuer Freunde auf Roadtrips bis hin zum Austausch von Lackierungen, Fotos und Musikstücken, und wir danken euch allen für eure unglaubliche Leidenschaft, Unterstützung und Hingabe während des letzten Jahrzehnts."Dazu wurde auf der Website eine FAQ veröffentlicht, die alle Fragen zu der Server-Abschaltung beantwortet.