Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht großes Technik-Update

Spieler des Microsoft Flight Simulator können sich ab sofort das zweite Aircraft & Avionics-Update herunterladen. Hierbei konzentrieren sich die Entwickler auf Verbesserungen und Bugfixes für eine Vielzahl von Flugzeugen, deren Instrumente und Flugeigenschaften.

Verbesserungen für Flugzeugmodelle, Avionik und Cockpit-Instrumente

Nach einer ausgiebigen Beta-Phase bringt Microsoft den Flight Simulator mit dem heutigen Patch auf den Stand der Version 1.33.8.0, die das jüngste Aircraft & Avionics-Update enthält - unter virtuellen Hobbypiloten besser bekannt als AAU 02. Wie der passend dazu veröffentlichte Changelog zeigt, werden vor allem die von ambitionierten Spielern gemeldeten Bugs behoben, die stark ins Detail gehen.Neben einer Reihe von allgemeinen Fehlerbehebungen werden viele Funktionen der im Cockpit verbauten Multi-Funktions-Displays (z.B. Garmin G3000 / G5000, KAP 140, G1000 Nix und Co.) verbessert. Außerdem legt das Asobo Studio Hand an viele Flugzeuge, um neueste Flugmodelle und eine aktualisierte Avionik ins Spiel zu bringen.Das aktuelle Aircraft & Avionics-Update beinhaltet unter anderem Aktualisierungen für die folgenden Maschinen: Boeing 787-10 Dreamliner, Boeing 747-8 Intercontinental, Cessna Citation CJ4 / WT21, Cessna Citation Longitude und Daher TBM 930. Weiterhin profitieren Besitzer des Yawman Arrow-Controllers ab sofort von neuen Voreinstellungen (Presets) für allgemeine Flugzeuge, Jets und Helikopter.Mit den Aircraft & Avionics-Updates sorgen die Entwickler für einen tiefen Feinschliff der Flugsimulation, der sich vor allem an Experten richtet. Otto Normalflieger profitiert hingegen eher von den World- und Sim-Updates, die sich um eine grafische Frischzellenkur und das Ausmerzen größerer Bugs bemühen. Zuletzt stand das City-Update für diverse französische Städte im Mittelpunkt.Abseits einer umfangreichen Roadmap für das Jahr 2023 arbeitet Asobo bereits am Microsoft Flight Simulator 2024, der als eigenständiges Spiel im nächsten Jahr erscheinen wird ( wir berichteten ). Der Nachfolger des dann bereits vier Jahre alten Flight Simulators soll alle Inhalte des aktuellen Spiels bieten und diese um eine verbesserte Grafik und eine Vielzahl von Spielmodi und Fluggeräte ergänzen.