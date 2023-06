Im Stil von 'Mac gegen PC': Google macht sich über das iPhone lustig

Vergleichende Werbung ist in den USA nicht ungewöhnlich, dabei wird mehr oder weniger aggressiv darauf hingewiesen, dass das eigene Produkt besser ist. Das vielleicht bekannteste Beispiel sind die "Get a Mac"-Spots. Eine davon inspirierte Kampagne hat nun Google gestartet.

Google-Werbespot "Plateau" - Pixel 7 Pro gegen iPhone 14 Pro

iPhone ohne Innovationen

Google-Werbespot "Opening Up" - Pixel öffnet sich dem iPhone

Zwei Smartphones, die sich miteinander unterhalten - ein iPhone und ein Pixel-Gerät. Das ist die ziemlich simple Idee, die Google in seinen neuesten Werbespots umgesetzt hat. Die beiden Geräte - im Fall von Google sind es das Pixel 7 Pro sowie das Pixel Fold - unterhalten sich dabei wie zwei alte Freunde und erzählen sich vom "Leben".Insgesamt fünf Clips hat Google produziert, einige widmen sich speziellen Themen wie dem integrierten VPN Astrofotografie oder der Funktion zum Teilen des Akkus . Zwei der Videos sind eher allgemein gehalten und streichen die Innovationen der Pixel-Geräte hervor. Natürlich ist das als Google-Werbung alles andere als objektiv - aber durchaus unterhaltsam.Dabei sagt Google im Wesentlichen, dass Apple und die iPhones keine Innovationen mehr böten. Im "Plateau" genannten Spot sprechen die beiden Geräte darüber, dass das Pixel diverse Features habe, die das iPhone 14 Pro nicht hat, darunter das Schärfen von Fotos, den Astromodus, 30-fachen Zoom und die KI im Allgemeinen.Das iPhone meint, dass sich Menschen früher in Schlangen angestellt hätten, um ein Exemplar zu bekommen und die blauen Chat-Bubbles das Einzige sind, an das man sich heutzutage erinnert. Am Ende geht dem iPhone der Akku aus und das Pixel ruft nach Hilfe: "Schnell, bringt ein Lightning-Ladegerät!"Ähnlich stichelt Google auch im "Opening Up"-Spot, hier fragt das das Pixel Fold das iPhone, ob ihm etwas Neues an ihm aufgefallen ist. Das Apple-Gerät erwähnt daraufhin den magischen Radierer und den integrierten VPN-Modus, doch "das ist es nicht", wie das Pixel sagt und schließlich sein großes Fold-Display aufklappt - und die beiden auf dem großen Bildschirm schließlich ein Game spielen.