Google Pixel-Tablet: Mit Android 14 gibt es mehr Stylus-Funktionen

Auf der Google I/O 2023 gab es weder Stift noch Stylus für das Pixel Tablet zu sehen. Jetzt gibt es aber in der Beta von Android 14 Hinweise darauf, dass Google in absehbarer Zeit die erweiterte Verwendung von Stiften auf dem Tablet ermöglichen könnte.

Funktion vom Modell abhängig

In der dritten Beta von Android 14, die jüngst veröffentlicht wurde, hat der Tippgeber Mishaal Rahman eine Reihe von Codes entdeckt, die sich auf die neuen Stylus-Funktionen beziehen, die Google mit der Firmware hinzugefügt hat. Laut dem Leaker soll jeder Taste zusätzlich zu ihren Standardfunktionen ein bestimmter Auslöser zugewiesen werden können. Wenn Ihr unter anderem die Stift-Halterung drückt, öffnet sich das App-Dashboard des Stylus, aber das kann mit einer neuen Aktion programmiert oder direkt in den Einstellungen deaktiviert werden.Noch interessanter ist, dass die vorgestellten Einstellungen des Stylus stark vom Funktionsumfang der Drittanbieter abhängig sind, die mit dem Android-Smartphone oder -Tablet gekoppelt sind. Das bedeutet, dass der Umfang der Anpassungsmöglichkeiten vom Modell und den Fähigkeiten des Zubehörs abhängt, was nur logisch ist, da nicht alle Stifte die gleichen Funktionen und das gleiche Design haben werden.Es ist unklar, ob die neu entdeckten Funktionen letztendlich in der endgültigen Version von Android 14 ausgeliefert oder aktiviert werden. Es gibt auch keine Bestätigung, ob sie exklusiv für das Google-Pixel-Tablet entwickelt wurden, das mit USI 2.0 Stiften kompatibel ist. Es ist jedoch möglich, dass eine Reihe dieser Funktionen nativ in das Betriebssystem integriert wird, sodass viele OEMs, darunter auch Samsung, davon profitieren können.Glaubt Ihr, dass Google in Zukunft einen eigenen Stift oder Stylus für das Pixel auf den Markt bringen wird? Werdet Ihr einen kaufen, wenn das passiert? Wir würden gern Eure Antworten lesen.