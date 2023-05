Google Pixel Watch 2: Viel längere Laufzeit dank neuem Qualcomm-Chip

Google will offenbar bei der Pixel Watch der zweiten Generation für eine deutlich längere Akkulaufzeit sorgen. Möglich wird dies laut einem Medienbericht durch den Wechsel auf einen deutlich moderneren Prozessor von Qualcomm

Wie das US-Magazin 9to5Google unter Berufung auf gut informierte Quellen aus dem Umfeld von Google berichtet, wird die Google Pixel Watch 2 mit einem Chip aus der Qualcomm Snapdragon W5-Serie ausgerüstet sein. Diese Chips arbeiten deutlich energieeffizienter als der Samsung Exynos 9110 der ersten Pixel Watch, welcher bekanntermaßen bereits einige Jahre auf dem Buckel hat.Google hat mit der W5-Serie in Form des Snapdragon W5 Gen 1 und dem W5+ Gen 1 zwei Optionen für die Plattform der Pixel Watch 2 zur Verfügung. Die Chips bieten jeweils vier ARM Cortex-A53-Kerne mit 1,7 Gigahertz Maximaltakt und eine eingebaute Grafikeinheit vom Typ Adreno 702.Sie werden im 4-Nanometer-Maßstab bei Samsung gefertigt und unterschieden sich nur dadurch, dass die Plus-Version mit einem extrem stromsparenden Co-Prozessor ausgestattet ist. Dieser erlaubt die Nutzung von Always-On-Displays und Sensoren im Stand-by-Betrieb, ohne die "großen" Kerne der Haupt-CPU zu verwenden und verlängert die Akkulaufzeit somit deutlich.Bisher verwendete Google mit dem Exynos 9110 einen Chip, der eigentlich bereits vier Jahre alt ist. Beobachter gingen aufgrund der engen Kooperation mit Samsung davon aus, dass auch in der Pixel Watch 2 wieder ein Exynos-SoC stecken würde, wobei der W920 aus der Galaxy Watch 4 oder 5 als möglicher Kandidat gehandelt wurde. Durch den neuen Chip verlängert sich die Akkulaufzeit weit über einen Tag hinaus, so der Bericht.Auch zur weiteren Ausstattung liefern die Quellen der Kollegen bereits einige Angaben. So soll die Pixel Watch 2 mit den gleichen Sensoren ausgerüstet sein wie die Fitbit Sense 2. Dazu gehört vor allem ein sogenannter cEDA-Sensor, der die Stressüberwachung des Nutzers über den gesamten Tag hinweg ermöglicht. Auch ein Sensor zur Messung der Hauttemperatur soll mit an Bord sein.Die Vorstellung der Google Pixel Watch 2 wird im Herbst parallel zur Einführung der neuen Smartphones der Pixel 8-Serie erwartet.