Deutsche Bahn: Neue und modernisierte Webseite ist nun für alle live

Die Deutsche Bahn hat bereits vor einer Weile angekündigt, dass man eine verbesserte Webseite vorbereitet, diese konnte auch schon als Preview-Version getestet werden. Dieser Test verlief wohl erfolgreich, denn die Bahn hat die neue Version nun für alle Nutzer freigeschaltet.

"Modernes Design und intuitive Nutzerführung"

Next DB Navigator

Zusammenfassung Deutsche Bahn hat verbesserte Webseite für alle Nutzer freigeschaltet

Neues Design und intuitive Nutzerführung versprochen

Altbekannte Features wie Bestpreissuche und Auslastungsinformationen

Kritik an fehlender Übersichtlichkeit bei Verbindungen mit Umstiegen

Filtern von Teilstrecken und die Wahl der 1. Klasse sind umständlicher

Optischer und funktionaler Umbau der Webseite nicht abgeschlossen

Mobile App wird ebenfalls überarbeitet, Preview-Version verfügbar

Die Bahn hat zuletzt rund ein Jahr lang das neue Design auf der Seite next.bahn.de getestet, dieser öffentliche Betaphase wurde nun beendet bzw. wurde die überarbeitete Ansicht der Bahn-Seite für alle Nutzer live geschaltet. Die Bahn verspricht ein "modernes Design und eine intuitive Nutzerführung", dank "weiterentwickelter Funktionen" könne man Reisen jetzt "noch einfacher und intuitiver planen und buchen".Auf der dazugehörigen Vorstellung der neuen Seite führt die Deutsche Bahn diverse "neue" Features auf, wirklich neu sind diese allerdings nicht - vielmehr gehörten sie schon auf der alten Webseite zum Standard, darunter Bestpreissuche, Auslastungsinformationen und einiges mehr.Optisch wirkt die neue Seite tatsächlich etwas moderner, funktionell wurden allerdings auch diverse Verschlimmbesserungen durchgeführt. So ist der Reiseseite Travel-Dealz etwa aufgefallen, dass vor allem bei Verbindungen, die Umstiege erfordern, die Übersichtlichkeit gelitten hat. So ist es nicht länger möglich, den kompletten Fahrtverlauf eines Zuges anzuzeigen, zudem fehlen die Angaben, an welchen Tagen ein bestimmter Zug fährt.Das Filtern von einzelnen Teilstrecken wird nicht mehr unterstützt, bei bestimmten Funktionen wie der Wahl der ersten Klasse ist die Benutzerführung nicht einfacher, sondern umständlicher geworden.Es ist sicherlich zu hoffen, dass die Bahn die Kritikpunkte noch ansprechen wird. Denn komplett abgeschlossen ist der optische und funktionelle Umbau bis jetzt nicht. Das liegt u. a. auch daran, dass der DB Navigator, also die mobile App der Bahn, derzeit ebenfalls überarbeitet wird. Auch hier gibt es eine Preview, diese nennt sich Next DB Navigator und ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar.