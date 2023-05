Erst spielen, dann vielleicht kaufen: Steam führt 90-Min-Testversion ein

Schon länger wird darüber berichtet, dass Steam Testversionen einführen will. Damit können Spieler vor dem Kauf einen Titel für einen bestimmten Zeitraum uneingeschränkt ausprobieren. Jetzt ist das erste "Free Trial" auf der Plattform aufgetaucht.

Steam führt Testversionen ein: Das erste "Free Trial" ist da

Zusammenfassung Steam führt Testversionen für Spiele ein, die vor dem Kauf ausprobiert werden können.

Erstes Spiel mit dieser Option ist das Remake von Dead Space.

Spielzeit beträgt 1 Std. 30 Min., keine weiteren Einschränkungen.

Es ist noch unklar, ob die Testversionen dauerhaft verfügbar sind.

Steam hat recht kulante Rückgabebedingungen. Gefällt ein Spiel nicht, kann es innerhalb eines Zwei-Stunden-Fensters zurückgegeben werden. Jetzt zeichnet sich ab, dass die Plattform für die Nutzer eine noch attraktivere Lösung zum Ausprobieren von Spielen bieten wird. Seit Kurzem ist das Remake von Dead Space mit einer neuen Option versehen: Der Titel kann für 1 Stunde und 30 Minuten gespielt werden, ohne ihn dafür vorher erwerben zu müssen. Auf der Store-Seite kann das Spiel direkt installiert werden.Wie GameSpot anmerkt, ist die Trial Version von Dead Space abgesehen von der begrenzten Spielzeit in keiner Weise beschränkt, Spieler können in der Testzeit das Spiel und seine Funktionen also in vollem Umfang nutzen. Es wird erwartet, dass die Plattform den Katalog an verfügbaren Probe-Spielen zeitnah erweitert, welche Titel anstehen ist aber noch Gegenstand von Spekulationen. Die Vermutung liegt nahe, dass auf jeden Fall Publisher EA dieses neue Mittel zur Kundenwerbung auf Steam nutzen wird. Welche Titel in Zukunft auf diese Art ausprobiert werden können, liegt aber aller Voraussicht nach ganz bei den Publishern.Aktuell findet sich noch kein Hinweis darauf, ob die Probeversionen nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar sind oder als dauerhafte Option erhalten bleiben. Die Trial-Option für Dead Speace war auf jeden Fall im Rahmen des aktuell laufenden Publisher-Sale von EA aufgetaucht. Wenn der Event am 29. Mai endet, wird man sehen, ob die kostenlose Test-Version darüber hinaus verfügbar bleibt.