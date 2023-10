Media Markt: 19% MwSt.-Rabatt auf die besten Sony ANC-Kopfhörer

Beliebte ANC-Kopfhörer, wie die neuen Sony WH-1000XM5, sind bei Media Markt aktuell besonders günstig zu haben. Der Händler schenkt euch nämlich die Mehrwertsteuer (MwSt.) und bietet dabei einen satten Rabatt. Wir haben alle Details zur 19 Prozent Aktion für euch.

Anzeige

Sony

Sony-Kopfhörer jetzt noch erschwinglicher

"Bestes ANC, hervorragender Sound"

Über den Tellerrand geschaut

Sony WH-1000XM4 Jetzt für 235 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Sony WH-1000XM5 Jetzt für 277 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Vielreisende und Arbeiter im Großraumbüro schwören auf Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (engl. Active Noise Cancelling). Seit Jahren gehört Sony zu den Herstellern der besten ANC-Over-Ears, allen voran die jüngsten XM4- und XM5-Modelle . Bei Media Markt rücken die Kopfhörer deshalb zur beliebten Mehrwertsteuer-Rabattaktion in den Mittelpunkt.Die Sony WH-1000XM4 konnten sich bereits als Testsieger gegen viele Konkurrenten durchsetzen und bieten dank des Media Markt MwSt.-Rabatts jetzt ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Technologisch legen die neuen Sony WH-1000XM5 aber noch einmal eine Schippe obendrauf. Vier Mikrofone in jeder Ohrmuschel in Kombination mit Sonys QN1-HD-Prozessor können Umgebungsgeräusche noch präziser erfassen und herausfiltern.Doch steht nicht ausschließlich das Noise Cancelling im Fokus. Die 30-mm-Treiber der Sony WH-1000XM5 bieten einen natürlichen und gleichzeitig satten Klang. Zudem unterstützen sie die LDAC-Audiocodierung und sind somit für High-Resolution Audio (Wireless) zertifiziert. Gleichzeitig sorgt die DSEE Extreme-Technologie mit ihrer künstlichen Intelligenz für eine Optimierung von komprimierten Musikdateien und somit für mehr Tiefe.Dank "Soft Fit Leder" üben die Kopfhörer nur wenig Druck aus, obwohl sie eng am Kopf anliegen (müssen). Gleichzeitig bringen sie lediglich 250 Gramm auf die Waage und bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden ohne und bis zu 30 Stunden mit ANC.Neben den beliebten ANC-Kopfhörern sinken bei Media Markt auch die Preise für weitere Sony Audio-Produkte. So erhaltet ihr unter anderem die Dolby-Atmos-Soundbar Sony HT-A5000 für nur noch 578 Euro und das Surround-System Sony HT-A9 mit vier Lautsprechern, Steuereinheit und über 500 Watt Leistung ist bereits für 1512 Euro zu haben. Für den passenden Sound unterwegs sorgt hingegen die Sony SRS-XP500 Partybox, die jetzt für 252 Euro verkauft wird.