Diablo 4: Blizzard erklärt die Klassen, Anpassungen und Fertigkeiten

Das sind die fünf Klassen

Jeder Held ist einzigartig

Blizzard hat ein neues Video zu Diablo 4 veröffentlicht und stellt in diesem die unterschiedlichen spielbaren Klassen vor. Außerdem erfahren wir mehr über die Möglichkeiten, den eigenen Helden individuell anzupassen, den Fertigkeitsbaum und legendäre Gegenstände.Diablo 4 ist der erste Teil der Reihe mit einer komplett offenen Welt und ermöglicht Spielern so ein nicht lineares Fortschreiten in der Story. Aber auch bei der Charaktergestaltung gibt es mehr Freiheiten denn je. Hierbei darf zunächst zwischen fünf unterschiedlichen Heldenklassen gewählt werden.Der Barbar ist ein kräftiger Krieger, der sich mit so ziemlich jeder Waffe ins Gefecht stürzen und mit ihr großen Schaden anrichten kann. Nicht ganz so robust ist hingegen der Magier, der bevorzugt eine Distanz zu den Feinden einbehält und die Elemente Feuer, Eis und Blitz entfesselt. Der schnelle Jäger ist in der Lage, Feinde aus der Ferne mit seiner Armbrust zu attackieren oder im Nahkampf Dolch und Gift einzusetzen.Äußerst wandelbar ist der Druide: Dieser beherrscht nicht nur die Sturm- und Erdmagie, sondern kann sich auch in einen Werwolf oder Werbären verwandeln. Der Totenbeschwörer ist hingegen ein Experte der Blut- und Knochenmagie und er kann im Kampf Untote für sich kämpfen lassen.Jeder Held ist zudem individuell anpassbar. Dies betrifft zunächst einmal das Aussehen. Hier können Spieler etwa die Gesichtsform, die Frisur, die Augenfarbe, Bemalung oder die Kleidung nach ihren Vorlieben zusammenstellen. Das Aussehen von Gegenständen und Ausrüstung lässt sich dank Transmogrifikationen frei gestalten.Jeder Charakter in Diablo entwickelt sich mit Blick auf seine Eigenschaften über einen komplexen Fertigkeitsbaum weiter. Spieler können hier Fähigkeiten, passive Eigenschaften und Updates nach Belieben freischalten. Fortgeschrittene Spieler erhalten über die Paragontafel noch viel komplexere Möglichkeiten. Auch die in ganz Sanktuario verstreuten legendären Gegenstände können die Fähigkeiten der Helden verbessern oder verändern.