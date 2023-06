Apple: Insider sagt für nächste Woche "mehrere neue Macs" voraus

Nächsten Montag beginnt die WWDC von Apple und das ist eine der großen Gelegenheiten des kalifornischen Konzerns zur Vorstellung neuer Software, aber auch Hardware. Gerüchte gibt es bereits diverse, ein Insider bestätigt nun neue Macs und auch das AR-Headset.

Am frühen Montagabend lädt Apple zur Eröffnungs-Keynote der Worldwide Developers Conference (WWDC) und schon jetzt kann man sicherlich voraussagen, dass es dort allerlei Neuigkeiten bzw. die Vorstellung neuer Versionen von iOS, iPadOS und auch MacOS geben wird. Der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino nutzt diese Gelegenheit allerdings auch meist dazu, um neue Hardware anzukündigen.Dazu gibt es im Vorfeld stets allerhand Spekulationen und Gerüchte, diese stammen gerne aus dubiosen Quellen. Im Fall von Mark Gurman, Apple-Experte beim Wirtschaftsportal Bloomberg, kann man allerdings sagen, dass dieser in Sachen Apple zu den bestinformierten Journalisten zählt. Entsprechend glaubwürdig ist es, wenn Gurman Voraussagen zur WWDC-Keynote macht.In einem Tweet schreibt Gurman, was er von der WWDC erwartet: "Für die nächste Woche erwarte ich drei Hauptthemen: 1) mehrere neue Macs, 2) das Mixed-Reality-Headset, 3) die neuen Betriebssysteme. Mit all der neuen Hardware und Software erwarte ich, dass die Keynote eine der längsten von Apple überhaupt sein wird und leicht über zwei Stunden dauert."Im Fall des AR-Headsets von Apple ist das keine Überraschung, dazu gibt es seit Tagen und Wochen Gerüchte und sogar konkrete Informationen. Auch zu neuen Macs gibt es schon länger Spekulationen, so wurden Ende April im Code von Apples "Find My"-Funktion Hinweise auf drei neue Macs entdeckt.Letztere bestätigt nun auch Gurman. Wie viele Modelle Apple vorstellen will, weiß aber auch der Insider nicht genau - oder sagt es nicht. Er hat allerdings zuvor behauptet, dass Macs mit Apples M3-Prozessor der nächsten Generation nicht vor Ende 2023 auf den Markt kommen werden.Wahrscheinlich ist ein Update des MacBook Air mit 15 Zoll. Ein weiterer Kandidat für eine Aktualisierung ist das Mac Studio. Nicht rechnen sollte man hingegen mit neuen Versionen des MacBook Pro (14 und 16 Zoll), man sollte auch keinen neuen Mac Pro erwarten.