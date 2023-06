Schön gerechnet: App Store von Apple knackt 1 Billion Euro Umsatz

Apple hat sich die gewaltige Umsatzmacht seines App-Stores in einer Studie bestätigen lassen. Dabei hat man das gesamte Volumen umfasst, die dank Apps erwirtschaftet wurde. Im Jahr 2022 kommt man erstmals über die magische Grenze von 1 Billion Euro.

China ist Apples Goldesel

1,03 Billionen Euro exakt: Eine gigantische Zahl, da muss man erst mal genauer hinschauen, was das Marktforschungsunternehmen Analysis Group im Auftrag von Apple da zusammengerechnet hat. Die Marktexperten hatten für den Konzern aus Cupertino versucht, das ganze große Bild der App-Store Ökonomie zu zeichnen. Das heißt: Hier wurden nicht nur App-Umsätze wie Abos oder In-App-Käufer erfasst, an denen Apple mitverdient, sondern die gesamten Umsätze, die durch Apps ermöglicht wurden.Unter diesen Vorsätzen ergeben sich dann natürlich auch ganz anderen Zahlen: nach dieser Rechnung wurden laut den Experten im Jahr 2022 alleine 853 Millionen Euro für Waren und Dienstleistungen ausgegeben, deren Verkauf auf Apps aus dem App Store zurückzuführen sind. Die Marktforscher stellen hier die etwas komische Rechnung auf, dass Apple damit an "90 Prozent der Umsätze" nicht beteiligt sei und diese direkt an die App-Macher gehen.Für Apple selbst bringt der App Store zwei hauptsächliche direkte Umsatzströme: rund 102 Milliarden Euro wurden mit Werbung umgesetzt, auf den Bereich der Beteiligungen an App-Store-Verkäufen für In-App-Angebote und Abos entfallen 98 Milliarden Euro im Jahr 2022, zitiert Futurezone aus dem Bericht der Analysis Group.Das Überschreiten der Billionen-Marke hat Apple ganz klar dem Wachstum in China zu verdanken. Alleine hier wurden im erfassten Zeitraum 490 Milliarden Euro mit den Apps aus dem App Store umgesetzt. Zum Vergleich: Nimmt man alle Umsätze aus Europa zusammen, kommt man demnach auf 112 Milliarden.