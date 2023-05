Elektrischer "Tanker" mit 96 Akkus soll Energie über Meere befördern

Wie transportiert man Energie über große Entfernungen? Die Antwort auf diese Frage ist derzeit einfach, aber nicht zukunftsträchtig, denn sie lautet: in Form fossiler Brennstoffe. Ein japanisches Unternehmen will das fundamental ändern, und zwar mithilfe des "Akku-Tankers".

Das japanische Startup PowerX stellt seinen Battery Tanker X vor

"Stromnetz" auf dem Meer - per Schiff

PowerX

Manche Gegenden der Erde haben Erdöl, andere nicht, und diesen Rohstoff transportiert man mit gewaltigen Schiffen. Das ist seit vielen Jahrzehnten Alltag auf den Weltmeeren bzw. im Geschäft mit der Energie. Dieses Szenario ist auch bei erneuerbaren Energien nicht viel anders: Denn einige Gegenden haben geografische Vorteile, andere sind auf bzw. werden auf Energie angewiesen sein, die woanders produziert wird.Diese wird man künftig ebenfalls transportieren, und zwar mithilfe von Batterie-"Tankern". Das jedenfalls plant ein Startup namens PowerX. Wie Electrek berichtet, will das japanische Unternehmen saubere Energie über die Ozeane transportieren - natürlich in einem elektrisch betriebenen Schiff.PowerX arbeitet hierfür an einem "Stromübertragungsschiff", das erneuerbare Energie über den Globus transportieren und ein "Meeres-Stromnetz" aufbauen soll. Das auf Akku-basierte Energielösungen spezialisierte Unternehmen hat bereits im vergangenen Sommer den Aufbau seiner ersten Gigafactory bekannt gegeben, diese soll eine jährliche Kapazität von fünf GWh bieten.Nun hat man den ersten "Battery Tanker X" enthüllt und das 140 Meter lange Schiff soll der Beginn einer Reihe vergleichbaren und auch größeren Transportern sein. Das erste Schiff dieser Art soll eine Reichweite von 300 Kilometern haben. Das klingt nach nicht besonders viel, der Akku-Tanker hat allerdings in erster Linie den Zweck, beispielsweise Energie von Offshore-Windfarmen zu transportieren oder Inseln mit Energie zu versorgen - überall dort, wo Unterwasserkabel aufgrund etwa seismischer Aktivität oder zu großer Tiefe nicht verlegt werden können.Der Tanker besitzt 96 LFP-Batterien (2,5 MWh) in "Marinequalität" und kann damit insgesamt 241 MWh an erneuerbarer Energie speichern. Laut PowerX ist das Batteriedesign "hochgradig skalierbar" und kann künftig entsprechend erweitert werden. Die 300 Kilometer sind nur der Anfang, die Reichweite soll sich künftig deutlich steigern. Das erste Schiff soll laut CEO Masahiro Ito im Jahr 2025 fertiggestellt werden, im Jahr darauf sollen die ersten Praxistests anlaufen.