So sieht es aus, wenn BMW ein "fliegendes" Elektro-Luxusboot baut

BMW und der Bootbauer Tyde haben sich zu einem außergewöhnlichen Projekt zusammengetan. "The Icon" ist ein Luxus-Boot mit Elektroantrieb, mit dem man zeigen will, wie sich emissionsfreie Technologien von der Straße auf andere Bereiche übertragen lassen.

Freude am Bootfahren: BMW baut ein absolutes Luxus-Boot mit Ökobewusstsein

Zusammenfassung BMW und Bootbauer Tyde: The Icon-Projekt.

Luxus-E-Boot mit emissionsfreiem Elektroantrieb.

Premiere des neuartigen Bootkonzepts bei Filmfestspielen in Cannes.

Antrieb mit 2x100 kW Leistung, Batterien aus BMW i3.

Hydrofoils reduzieren Wasserwiderstand, ermöglichen außergewöhnliches Design.

BMW

Noch ist die Idee des luxuriösen E-Boots, das BMW und das bayrische Unternehmen Tyde vorstellen, sicher vor allem dafür gedacht, Aufmerksamkeit zu erhalten. Neben schönen Konzeptzeichnungen machen es die beiden Partner aber mit "The Icon" schon richtig konkret. Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes hofft man, für die Premiere des neuartigen Bootkonzepts das richtige Publikum zu finden.Neben dem reizvollen Äußeren soll das Boot natürlich vor allem in technologischer Hinsicht überzeugen. Der Antrieb soll emissionsfrei über Elektromotoren erfolgen, Heise berichtet, dass zwei Antriebe mit jeweils 100 kW Leistung zum Einsatz kommen. Im Rumpf platziert man demnach sechs Batterien , die aus dem BMW i3 übernommen wurden. Nimmt man all diese Werte und Voraussetzungen zusammen, ergibt sich eine Reichweite von bis zu 50 Seemeilen, also rund 100 km, bei einem maximalen Tempo von 30 Knoten, das entspricht 55 km/h.Entscheidend für Geschwindigkeit und Reichweite: The Icon setzt auf "Hydrofoils", also Rumpf und Tragflügel, die den Wasserwiderstand enorm reduzieren und so laut den Entwicklern bis zu 80 Prozent Energie im Vergleich mit einem traditionellen Boot einsparen. Dieser Aufbau hat aber noch weitere entscheidende Vorteile. Durch die erhöhte und besonders ruhige Lage im Wasser sei eine traditionelle Rumpfwand nicht nötig, das ermögliche wiederum das außergewöhnliche Design mit großen Glasfronten. Das Boot "fliege" nach kurzer Beschleunigung circa einen Meter über dem Wasser, Wellenschlag sei so nicht mehr zu spüren.