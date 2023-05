Microsoft stoppt Update, das Gerätesicherheit wiederherstellen soll

Microsoft hat nach einer Änderung Anfang des Jahres weiterhin Probleme mit einer Sicherheitsfunktion von Windows. Trotz mehrfacher Updates konnte der sogenannte integrierte "Schutz durch lokale Sicherheitsautorität" nicht wieder hergestellt werden.

Der Schutz der lokalen Sicherheitsbehörde ist ausgeschaltet

Betroffene Plattformen:

Client: Windows 11, Version 22H2; Windows 11, Version 21H2

Server: Keine

Nach der Installation von "Update für Microsoft Defender Antivirus-Plattform - KB5007651 (Version 1.0.2302.21002)" erhalten Sie möglicherweise eine Sicherheitsmeldung oder Warnung, die besagt: "Der lokale Sicherheitsschutz ist deaktiviert. Ihr Gerät ist möglicherweise anfällig". Sobald der Schutz aktiviert ist, wird Ihr Windows-Gerät möglicherweise ständig aufgefordert, dass ein Neustart erforderlich ist.Dieses Problem betrifft nur das "Update für die Antimalware-Plattform Microsoft Defender Antivirus - KB5007651 (Version 1.0.2302.21002)". Alle anderen Windows-Updates, die am 14. März 2023 für betroffene Plattformen veröffentlicht wurden (KB5023706 und KB5023698), verursachen dieses Problem nicht.Wenn Sie den LSA-Schutz (Local Security Authority) aktiviert haben und Ihr Gerät mindestens einmal neu gestartet haben, können Sie die Warnmeldungen abstellen und alle weiteren Benachrichtigungen ignorieren, die zum Neustart auffordern. Sie können überprüfen, ob der LSA-Schutz aktiviert ist, indem Sie in der Ereignisanzeige nach den hier verfügbaren Informationen suchen. Wichtig: Derzeit empfehlen wir keine andere Abhilfe für dieses Problem.Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.Dieses bekannte Problem wurde zuvor mit einem Update für die Microsoft Defender Antivirus-Antimalware-Plattform KB5007651 (Version 1.0.2303.27001) behoben, aber es wurden Probleme festgestellt, und dieses Update wird für Geräte nicht mehr angeboten. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen, müssen Sie die oben genannte Umgehung verwenden, bis das Problem behoben ist. Wenn Sie die Version 1.0.2303.27001 installiert haben und ein Fehler mit einem blauen Bildschirm auftritt oder wenn Ihr Gerät neu startet, wenn Sie versuchen, einige Spiele oder Anwendungen zu öffnen, müssen Sie den hardwareerzwungenen Stapelschutz im Kernelmodus deaktivieren. Wählen Sie dazu die Schaltfläche "Start", geben Sie "Windows-Sicherheit" ein, wählen Sie "Gerätesicherheit", wählen Sie "Kernel-Isolierung" und deaktivieren Sie den hardwareerzwungenen Stapelschutz im Kernelmodus.