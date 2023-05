Oppo entfernt nahezu alle Inhalte von seiner deutschen Webseite

Berichte über einen Oppo-Rückzug aus Europa und Deutschland gibt es schon lange, bisher reagierte der chinesische Hersteller aber mit Abtauchen und Dementi. Nun kann man das Aus aber klar sehen, denn Oppo hat von der deutschen Webseite fast alle Inhalte gelöscht.

Endet die Oppo-"Pause" je?

Zusammenfassung Oppo dementiert Rückzug aus Europa, doch in Deutschland sieht man klaren Rückzug.

Patentstreitigkeiten mit Nokia, Verkaufsverbot

Deutsche Oppo-Webseite fast komplett leergeräumt.

Nur noch Werbebild für UEFA Champions League.

Oppo verhandelt weiterhin mit Nokia über Lizenzvereinbarung.

Ende März hat es zuletzt eine Entwicklung hierzu gegeben, denn Oppo und seine Tochter OnePlus haben ein Aus in Europa dementiert. Allerdings gab es schon damals auch klare Anzeichen, dass es dennoch nicht gut aussieht, vor allem in Deutschland. Hintergrund sind hier die Patentstreitigkeiten mit Nokia, diese hatten bereits im vergangenen Sommer ein Verkaufsverbot zur Folge. Bisher war hier allerdings in der Regel nur von "Pause" und ähnlichem die Rede.Allerdings wird immer unwahrscheinlicher, dass diese Pause jemals endet. Denn mittlerweile kann man den Rückzug aus Deutschland ziemlich eindeutig sehen: Wer nämlich die deutsche Oppo-Webseite öffnet, der bekommt dort vor allem eines zu sehen: nichts bzw. nicht viel.Wie Android Police berichtet, hat Oppo seine Webseite im Prinzip komplett leergeräumt. Bisher hat man dort die Smartphones entfernt, doch nun ist kein einziges Produkt mehr zu finden. Zu sehen ist lediglich ein Werbebild für die Oppo-Partnerschaft mit der UEFA Champions League, das war es aber im Wesentlichen auch schon.Das Einzige, was man noch erkennen kann, ist ein Text, der den Besuchern mitteilt: "Derzeit sind keine Produktinformationen auf unserer Website verfügbar. Einige der Produkte sind auch nicht in Deutschland erhältlich, darunter Reno 8 Series, Find N2 Flip." Dazu kommt noch ein Hinweis, dass deutsche Kunden nach wie vor Support und Updates erhalten.Noch ist das letzte Wort in dieser Sache nicht gesprochen, denn Oppo verhandelt weiterhin mit Nokia und versucht, eine Lizenzvereinbarung auszuhandeln, die auch nachträglich zur Anwendung kommen kann. Denn Nokia wirft Oppo vor, patentierte 4G- und 5G-Technologien zu verwenden, ohne die entsprechenden Gebühren zu zahlen.