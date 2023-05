Zeku ist am Ende: Oppo schließt sein Chipdesign-Geschäft

Nach dem Trubel rund um drohende Verkaufsverbote von Oppo-Smartphones gibt es jetzt einen weiteren Rückschlag für das Unternehmen. Der Konzern soll Gerüchten zufolge aufgrund von Absatzproblemen sein Chipdesign-Geschäft aufgeben.

Unternehmen bestätigt die Gerüchte

Zusammenfassung Oppo schließt Chipdesign-Geschäft Zeku aufgrund Absatzproblemen

Grund: Schwächelnde Weltwirtschaft und Mobilfunkindustrie

Zeku wurde 2019 gegründet, um Oppo unabhängiger zu machen

Betrieb wird nicht weitergeführt, Mitarbeiter an verschiedenen Standorten betroffen

Erstes großes chinesisches Technologieunternehmen, das sich aus dem wichtigen Chipsektor zurückzieht

Oppo muss nun nach neuen Hardware-Partnern suchen

Unklar, wie viele Mitarbeiter Zeku hat und ob Wechsel zu Oppo möglich

Einem Bericht von Bloomberg zufolge schließt der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo sein Chipdesign-Geschäft Zeku. Die Entscheidung wurde von dem chinesischen Unternehmen aufgrund einer schwächelnden Weltwirtschaft und Mobilfunkindustrie getroffen, heißt es.Zeku wurde erst im Jahr 2019 von Oppo gegründet. Das 100-prozentige Tochterunternehmen sollte unter anderem verschiedene Telefonkomponenten wie den MariSilicon X Bildverarbeitungs-Chip entwickeln, der in den Oppo-Flaggschiff-Modellen enthalten ist.Zeku sollte zudem eigene Hardware entwickeln, um Oppo unabhängiger von der Konkurrenz zu machen. Diese Pläne sind laut Bloomberg nicht aufgegangen. Ein Sprecher des Unternehmens hat gegenüber Bloomberg die Einstellung von Zeku bestätigt. Der Betrieb der Einheit wird demnach aufgrund der "Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der Mobilfunkbranche" nicht weitergeführt.Der in Dongguan ansässige Telefonhersteller ist eines der ersten großen chinesischen Technologieunternehmen, das sich aus dem Chipsektor zurückzieht. Mit der Schließung von Zeku wird Oppo schauen müssen, welche Hardware-Partner nun in Frage kommen. Von der Schließung sind Mitarbeiter an verschiedenen Standorten betroffen, darunter in Shanghai, Xi'an, Peking und Chengdu. Wie viele Mitarbeiter Zeku hat und ob es für einige vielleicht auch einen Wechsel zu Oppo geben wird, wurde bisher nicht bekannt.