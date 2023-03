Oppo dementiert Aus in Europa, Deutschland wird aber wohl aufgegeben

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat auf die Gerüchte um einen Rückzug des Unternehmens aus Europa mit einem Dementi reagiert. Gleichzeitig berichten informierte Quellen, dass Oppo sein deutsches Team nach dem Verkaufsverbot bald auflösen will.

Oppo und OnePlus werden nach Angaben des europäischen PR-Teams weiterhin "in allen bestehenden Märkten in Europa" aktiv bleiben. Man sei 2023 mit einer Reihe von Produkten erfolgreich gestartet und habe bereits ein Line-Up an kommenden Geräten für den weiteren Jahresverlauf in Planung, hieß es weiter.Zuvor waren gestern sowohl in Europa, als auch in Asien Meldungen aufgekommen , laut denen sich die beiden Marken aus mehreren europäischen Ländern zurückziehen würden. Dabei war unter anderem davon die Rede, dass Oppo und OnePlus zunächst die Märkte Deutschland, Frankreich, Niederlande und Großbritannien hinter sich lassen wollen. Später würden dann wahrscheinlich Spanien und Italien folgen, hieß es zunächst.Dass man sich bei dem Statement auf das Jahr 2023 beschränkt, lässt durchaus Raum für Spekulationen. Außerdem ist offen, welche Produkte Oppo und OnePlus für die hiesigen Märkte planen. Über allem schwebt das Damokles-Schwert der andauernden Patentstreitigkeiten mit dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia , die zu einem Verkaufsverbot für Geräte von OnePlus und Oppo und Deutschland geführt haben.Mit Blick auf die Auseinandersetzung mit Nokia erklärte Oppo, dass sich die Auswirkungen der einstweiligen Verfügung derzeit auf den deutschen Markt beschränken. Man halte an allen existierenden Märkten fest und arbeite proaktiv daran, das Problem mit Nokia zu lösen. Deutsche Kunden können ihre Geräte weiter nutzen und bekommen Support und Updates, so das Unternehmen weiter.Inwiefern Oppo und damit auch OnePlus in Deutschland aktiv bleiben, ist unterdessen fraglich. So berichteten uns Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens, dass das für den deutschen Markt zuständige Team bis Ende Juni aufgelöst werden soll. Oppo hat allerdings sein Hauptquartier für Europa ebenfalls in Deutschland angesiedelt. Das Ende des deutschen Teams am gleichen Standort bedeutet also nicht zwangsläufig, dass auch das Europa-HQ in Düsseldorf geschlossen wird.