Zeku: Oppos plötzlich geschlossenes Chipteam plante High-End-CPU

Auch bei dem Zeku genannten Tochterunternehmen des chinesischen Smartphone-Herstellers Oppo, der zu den fünf weltweit größten Anbietern gehört, kam die Schließung durch den Mutterkonzern wahrscheinlich äußerst überraschend. Bis vor wenigen Tagen waren die Entwickler nämlich sehr fleißig und waren gerade dabei, ihren hinter verschlossenen Türen entwickelten ersten ARM-Prozessor für Mobilgeräte in das Android-Ökosystem zu bringen.Wie Mishaal Rahman, Android-Spezialist und Autor bei XDA Developers, auf Twitter erstaunt anmerkte , sei es äußerst schockierend, wie plötzlich die Schließung des noch relativ jungen Chip-Teams von Oppo erfolgt sei. Noch Anfang Mai - genauer gesagt vor acht Tagen - haben Mitarbeiter von Zeku noch Patches für das Android Open Source Project (AOSP) eingereicht, um sicherzustellen, dass ihre neuen Plattformen von Googles mobilem Betriebssystem überhaupt erkannt werden.Es habe sich anhand von Commits im Android-Projekt nachvollziehen lassen, dass Oppo bzw. Zeku an einem vollkommen "neuen" Sytem-on-Chip (SoC) arbeitete, für das man entsprechende neue Display- und GPU-Treiber und Ähnliches bereitstellen wollte. Es sei eindeutig geplant gewesen, den neuen Chip unter Android nutzbar zu machen.Rahman begründet dies damit, dass Oppo/Zeku bereits an einem Board Support Package (BSP) für Android 14 gearbeitet haben dürften. Mit BSPs schaffen Chiphersteller die hardwarespezifische Start-Firmware und andere Routinen, die nötig sind, um bestimmte Betriebssysteme auf ihren Plattformen laufen zu lassen.Der Journalist liefert auch einige Details dazu, was Oppo bzw. Zeku bis zur äußerst überraschenden Aufgabe aller Tätigkeiten in Sachen Chipentwicklung für ihr erstes größeres Projekt planten. Aus informierten Quellen sei zu hören gewesen, dass Zeku an einem eigenen, angepassten High-End Application Processor arbeitete, bei dem man ein Baseband-Paket (also die für Mobilfunk nötigen Teile) des taiwanischen Chipherstellers MediaTek verwenden wollte. Es ging also nicht mehr nur um ergänzende Chips, sondern um das Herz moderner SmartphonesOppo wollte den neuen Chip dem Vernehmen nach in einem "künftigen Flaggschiff-Smartphone" zum Einsatz bringen, so Rahman. Bisher war Zeku innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre bereits für einige durchaus beeindruckende Entwicklungen verantwortlich. Das Team hatte für Oppo die Bluetooth- und Bildverarbeitungs- bzw. KI-Chips der MariSilicon-Reihe geschaffen, die Oppo noch immer ein seinen aktuellen Smartphones verwendet.Oppo will wahrscheinlich seine Kosten senken, denn die In-House-Entwicklung von Prozessoren und anderen Chips verschlingt für gewöhnlich enorme Summen. Offiziell begründete man die Schließung der Chipsparte mit der weiterhin geringen Nachfrage und der unsicheren wirtschaftlichen Lage weltweit. Gerade in China, Oppos wichtigstem Markt, waren die Verkaufszahlen zuletzt stark gesunken. In Europa ist Oppo unterdessen wegen der anhaltenden Patentstreitigkeiten mit dem finnischen Netzwerkausrüster Nokia auf dem Rückzug.