Find N3 Flip: Oppo zeigt sein neues Flip-Foldable-Smartphone vorab

Oppo hat den Termin für die Vorstellung seines jüngsten Flip-Foldables offiziell gemacht. Noch im August will man mit dem Oppo Find N3 Flip ein neues Falt-Smartphone mit vertikal aufklappbarem Display präsentieren. Zugleich zeigte man das Gerät vorab.

Oppo

Neues Foldable setzt erfolgreiche Reihe fort

Zusammenfassung Oppo kündigt neues Falt-Smartphone Oppo Find N3 Flip an

Präsentation des Smartphones im August 2023 geplant

Kamerasensoren in Partnerschaft mit Hasselblad entwickelt

Hauptdisplay 6,8 Zoll groß, unterstützt Wiederholraten bis 120 Hz

Zusätzliches Display mit rund drei Zoll Diagonale

Hauptkamera mit 50-MP-Sensor, Ultraweitwinkel- und Telezoom-Kamera

High-End-SoC von MediaTek wahrscheinlich verbaut

Oppo will natürlich trotz seiner Probleme mit den Patentklagen des Netzwerkausrüsters Nokia weiterhin neue Smartphones auf den Markt bringen und kündigte dementsprechend jetzt den Launch des Oppo Find N3 Flip an. Das Gerät wird laut Oppos Ankündigung beim chinesischen Micro-Blogging-Dienst Weibo am 29. August 2023 offiziell präsentiert. Außerdem will man auch noch die Oppo Watch 4 Pro vorstellen.Wie so oft nahm Oppo einen Teil der Präsentation schon vorweg und veröffentlichte eine Reihe von offiziellen Marketing-Fotos des Oppo Find N3 Flip, die einen Vorgeschmack auf das Design des neuen Foldable-Smartphones geben sollen. Im Zentrum steht wieder das große, faltbare Hauptdisplay, wobei Oppos Teaser vor allem das Design der oberen Gehäusehälfte auf der Rückseite zeigen.Dort bringt man gleich drei Kamerasensoren unter, deren Abstimmung im Rahmen einer Partnerschaft mit dem schwedischen Kamerahersteller Hasselblad vorgenommen wird. Bisher gibt es bei den Geräten mit faltbarem Display, die sich vertikal öffnen lassen, keine Modelle mit gleich drei Kameras auf der Gehäuserückseite.Details zur Ausstattung blieb Oppo bisher schuldig. Früheren Gerüchten aus Asien zufolge will der Hersteller das neue Foldable mit einem 6,8 Zoll großen Hauptdisplay versehen. Das OLED-Panel unterstützt angeblich maximale Bildwiederholraten von bis zu 120 Hertz. Neben den drei Hasselblad-Kameras verbaut Oppo beim Find N3 Flip auch noch ein vertikal ausgerichtetes Zusatzdisplay, welches eine Diagonale von rund drei Zoll haben soll.Bei den Kameras auf der Außenseite handelt es sich dem Vernehmen nach um einen 50-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 32-MP-Telezoom-Kamera. Innen installiert Oppo angeblich eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln. Wahrscheinlich steckt unter der Haube wieder ein High-End-SoC von MediaTek.