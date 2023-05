Sony Pictures: Verkauf von DVDs und (Ultra HD) Blu-Rays eingestellt

Da die meisten Nutzer inzwischen auf Streaming-Dienste zurückgreifen, haben optische Speichermedien wie DVDs und Blu-Rays in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren. Sony Pictures stellt den Verkauf der Datenträger demnächst auch hierzulande ein.

Sony kooperiert mit Plaion Pictures

Zusammenfassung Sony Pictures stellt den Verkauf von optischen Datenträgern in Deutschland ein.

Verkauf der Speichermedien nur noch bis 30. Juni 2023.

Vermarktung der Titel erfolgt in Zusammenarbeit mit Plaion Pictures.

DVDs und Blu-Rays wurden bereits in anderen Ländern eingestellt.

Warner Bros. Home Entertainment arbeitet mit Universal Pictures zusammen.

Schrumpfender Disc-Markt als Grund für Einstellung des Vertriebs.

Sony Pictures hat angekündigt , dass in den kommenden Monaten keine DVDs, Blu-Rays und Ultra HD Blu-Rays mehr in deutschsprachigen Ländern vertrieben werden. Hiervon sind Deutschland, Österreich und die Schweiz betroffen. Die optischen Datenträger werden nur noch bis zum 30. Juni 2023 verkauft. Einen offiziellen Grund hat der Konzern hierfür nicht genannt. Es ist davon auszugehen, dass der schrumpfende Disc-Markt dazu geführt hat, dass sich der Vertrieb der Speichermedien nicht mehr lohnt.Die Einstellung des Vertriebs bedeutet allerdings nicht, dass die Titel des Unternehmens nicht mehr in Europa erhältlich sind. Stattdessen arbeitet Sony mit dem ehemals unter Koch Media bekannten Konzern Plaion Pictures zusammen. Bei den ersten Veröffentlichungen soll es sich um "The Pope's Exorcist" sowie "Die drei ??? - Erbe des Drachen" handeln. Zudem wird auch "Sisu - Rache ist süß" von Plaion Pictures vermarktet.In anderen Ländern hatte Sony den Verkauf der optischen Datenträger bereits vor einiger Zeit eingestellt. So werden DVDs und Blu-Rays nicht mehr in Italien angeboten. Neben Sony haben auch weitere Unternehmen sich von den Speichermedien verabschiedet. Warner Bros. Home Entertainment ist selbst nicht mehr in Europa aktiv und arbeitet beim Vertrieb mit Universal Pictures zusammen. In den USA wird Universal hingegen von Warner vertreten, um die Vertriebskosten zu senken.