Raspberry Pi: Sony mit "strategischer Investition" für KI-Chips

Die Mini-Computer von Raspberry Pi erfreuen sich großer Beliebtheit, "einfach so" finanziert sich das Projekt aber nicht. Das bedeutet, dass man Investitionskapital benötigt und dieses kommt nun von Sony . Wie viel der Konzern in Raspberry Pi steckt, ist allerdings nicht bekannt.

IoT im Sony-Fokus

Zusammenfassung Sony investiert in Raspberry Pi als strategische Partnerschaft, um Nutzern eine Entwicklungsplattform für KI-Geräte zu bieten.

Sony möchte die Raspberry Pi-Nutzer- und Entwicklergemeinschaft unterstützen.

Investitionshöhe nicht bekannt, aber gleiche Bewertung wie 2021.

Raspberry Pi beliebt bei Codern, die IoT-Anwendungen entwickeln.

Seit gut einem Jahrzehnt besteht Produktionsvereinbarung zwischen Sony und Raspberry Pi.

KI-Geräte sollen Entwicklern einzigartige Erfahrung bieten.

Sony möchte Entwicklung einzigartiger Lösungen unterstützen.

Konkret hat die Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS), eine 100-Prozent-Halbleiter-Tochter des japanischen Konzerns, eine strategische Investition in Raspberry Pi bekannt gegeben. Begründet wird diese mit dem Wunsch, "um der weltweiten Gemeinschaft der Raspberry Pi-Benutzer eine Entwicklungsplattform für die Edge AI-Geräte von SSS zur Verfügung zu stellen". Genauer gesagt will man Nutzern eine Entwicklungsplattform für die Aitrios Edge Computing (On-Chip)-KI-Plattform zur Verfügung stellen."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Raspberry Pi Ltd., um unsere Aitrios-Plattform - die die Entwicklung einzigartiger und vielfältiger Lösungen unter Verwendung unserer KI-Geräte unterstützt - der Raspberry Pi-Nutzer- und Entwicklergemeinschaft zugänglich zu machen und eine einzigartige Entwicklungserfahrung zu bieten", sagte Sony Semiconductor Solutions-Chef Terushi Shimizu dazu in einer Pressemitteilung (via CNBC ).Die Investition ergibt aus Sony-Sicht vor allem deshalb Sinn, weil Raspberry Pi zwar ein "Bastel-Rechner" für u. a. Bildungszwecke ist, er aber vor allem auch bei Codern beliebt ist, die Internet of Things (IoT)-Anwendungen zu testen und zu entwickeln.Wie hoch die aktuelle Investition von Sony genau ist, wurde nicht mitgeteilt. Eben Upton, der Mitbegründer und CEO von Raspberry Pi, sagte, dass das Unternehmen das Geld mit der gleichen Bewertung von 500 Millionen Dollar aufgenommen hat, die es in einer Finanzierungsrunde im Jahr 2021 hatte, als es 45 Millionen Dollar einsammelte.Eine Partnerschaft zwischen Sony und Raspberry Pi ist nicht ganz neu, denn seit bereits gut einem Jahrzehnt besteht eine Produktionsvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen.