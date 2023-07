Anfang vom Ende? Disney killt auf erstem Kontinent DVDs und Blu-rays

Physische Datenträger werden immer seltener, das betrifft alle Medienformen, also Spiele, Musik und auch Filme sowie Serien. Für die Anbieter übersteigt der Aufwand immer mehr den Nutzen und in Australien bedeutet das, dass Filme auf runden Discs aussterben.

Das bedeutet zwar nicht, dass DVDs und Blu-Ray-Discs von einem Tag auf den anderen verschwinden, aber man kann wohl davon sprechen, dass Disney nun den ersten Sargnagel eingeschlagen hat. Denn wie die australische Seite News berichtet, wird mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 im August die letzte DVD bzw. Blu-Ray von Disney auf den Markt kommen.Diese Entscheidung betrifft alle Studios des Mediengiganten, also auch die Marvel Studios sowie 20th Century Studios. Neue Filme wird es auf Disc fortan nicht mehr geben. Ältere Produktionen, die es noch auf diesen Formaten gibt, werden noch abverkauft, nachproduziert werden diese Discs dann auch nicht mehr.Australische Filmfans werden also künftig zu Importen greifen müssen, wenn sie Filme tatsächlich besitzen wollen. Vor allem Heimkinofans, denen Qualität wichtig ist, werden mit dieser Entscheidung Disneys hadern. Denn Blu-Ray-Filme stellen immer noch das qualitativ wichtigste Medium dar, das überdies nicht von einer bestehenden Internetverbindung und einem Abo bei einer bestimmten Plattform abhängig ist.Disney hat diesen Schritt mittlerweile bestätigt, betroffen ist im Wesentlichen Ozeanien (mit Ausnahme Indonesiens), also vor allem Australien und Neuseeland. Es ist dabei kein Zufall, dass diese beiden Länder den Anfang machen, da dort die Umsätze mit DVDs und Blu-Rays seit längerem schwächeln.Ob und wann es in anderen Ländern ähnliche Schritte gibt, lässt sich aktuell nicht sagen, doch viele Heimkinofans befürchten, dass das der Anfang vom Ende ist. Denn die relevanten Medienkonzerne haben längst allesamt Streaming-Plattformen am Start und diese werden auch von der breiten Masse angenommen. Der Schritt von Disney ist auch nicht der erste seiner Art, denn Sony Pictures hat den DVD- und Blu-Ray-Verkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits vor einigen Wochen eingestellt.