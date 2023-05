Kindle Unlimited: Amazon erhöht den Preis für seine eBook-Flatrate

Der Preis für Amazons eBook-Flatrate Kindle Unlimited steigt. Betroffen sind sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Die Preiserhöhung liegt bei spürbaren 18 Prozent. Der Online-Händler gewährt allerdings jenen Abonnenten eine Gnadenfrist, die sich langfristig binden wollen.

Zusammenfassung Preiserhöhung für Kindle Unlimited-Abo: +18% auf 12 Euro/Monat

Neukunden betroffen, Bestandskunden ab Juni 2023

Langzeitoptionen für 6-12 Monate günstiger erhältlich

Abo enthält Millionen eBooks & tausende Hörbücher

Neueste Bücher nicht immer im Abo enthalten

Vorteil: nahtloser Wechsel zwischen Buch & Hörbuch

Anstelle der üblichen 9,99 Euro werden für das Amazon Kindle Unlimited-Abo ab sofort 11,75 Euro pro Monat fällig. Neukunden wird der erhöhte Preis inklusive diverser Optionen für Gratiszeiträume bereits auf den jeweiligen Webseiten der eBook-Flatrate angezeigt. Bestandskunden mit einem monatlich kündbaren Abonnement sollen ab dem 18. Juni 2023 von der Preiserhöhung betroffen sein. Alternativ bietet Amazon seinen Kunden derzeit eine günstigere Langzeitoption an.Wie unter anderem der iFun-Blog berichtet, werden Kindle Unlimited-Abonnenten aktuell per E-Mail darüber informiert, dass sie sich für bis zu 12 Monate an den Dienst binden und sich so für ein weiteres Jahr den Preis von monatlich 9,99 Euro sichern können. Die Entscheidung für ein Abo mit längerer Laufzeit muss dabei jedoch bis spätestens 31. Juli 2023 getroffen werden. Wahlweise stehen Optionen für sechs Monate oder ein Jahr zur Auswahl.Bereits im letzten Jahr hat Amazon an der Preisschraube seiner Dienste gedreht. So müssen Kunden mittlerweile mehr Kosten für Amazon Music Unlimited und das Prime-Abo an sich einplanen. Hinzu kommt eine Anhebung des Mindestbestellwerts für Nicht-Prime-Kunden.Laut Amazon enthält das Kindle Unlimited-Abo "Millionen von eBooks" nebst ausgewählten eMagazin-Abos und "tausenden Hörbüchern". Beworben wird die Flatrate unter anderem mit Bestsellern wie der Harry-Potter-Reihe. Nicht immer sind jedoch die neuesten Bücher auch Teil der Flatrate, was ein stichprobenartiger Abgleich mit der Spiegel-Bestsellerliste zeigt. Dafür zeigen sich Vorteile, wie etwa der nahtlose Wechsel zwischen Buch und ebenfalls im Abo enthaltenen Hörbüchern per "Whispersync".