Kindle Scribe im Langzeittest: Gut zum Schreiben, schwer zum Lesen

Amazon hat schon seit mehr als einem Jahrzehnt E-Reader im Angebot und es ist kein Zufall, dass man auch Marktführer ist. Die Kindle-Geräte sind aber im Wesentlichen unverändert. Mit dem Kindle Scribe kommt der erste Reader, der eine fundamentale Neuerung mit sich bringt.

Erster Kindle mit Notizfunktion

Reader oder Trainingsgerät?

Schwer ist groß und groß ist gut

Natürliches Schreibgefühl

Amazon

Kindle-Reader wurden 2007 erstmals eingeführt, seit der Ende 2011 eingeführten vierten Generation sind sie im Prinzip unverändert. Natürlich hat sich einiges getan, der Kindle hat einen Touchscreen und eine bessere Auflösung bekommen, später kamen beim Paperwhite essenzielle Features wie Beleuchtung dazu, das Gerät ist mittlerweile wasserfest, unterstützt kabelloses Laden und so weiter. Kurzum: Der Kindle ist seit einem Jahrzehnt ein Lesegerät mit sechs bis 6,8 Zoll großem Display, dessen wichtigstes Einsatzgebiet das Lesen von Büchern ist.Doch der Kindle ist seit einigen Monaten nicht mehr so einfach zusammengefasst: 15 Jahre nach dem Original-Kindle hat Amazon nämlich den ersten Kindle vorgestellt und eingeführt, der eine tatsächliche fundamentale Neuerung darstellt: den Kindle Scribe. Dieser ist nicht nur deutlich größer als die klassischen Reader, er ist auch noch für einen speziellen Zweck ausgelegt: handschriftliche Notizen mithilfe eines Stylus bzw. Stiftes.Der Kindle Scribe ist natürlich nicht grundsätzlich der erste Reader dieser Art. Denn es gibt bereits seit längerer Zeit Geräte, die eine derartige Funktionalität mitbringen. Der aktuell wohl bekannteste Konkurrent ist der ReMarkable 2. Dieser ist allerdings wegen seiner eingeschränkten Verfügbarkeit - er ist derzeit nur per Hersteller-Webseite erhältlich - und auch eines Abo-Modells für Cloud-Funktionalitäten kaum eine ernsthafte Konkurrenz für den Scribe oder besser gesagt das E-Book-Ökosystem von Amazon.Der Kindle Scribe ist natürlich über Amazon erhältlich und auch all jene, die den Versandhändler kritisch sehen, werden zugeben müssen, dass der Amazon-Service ungeschlagen ist. Wer also kein großes Problem mit exotischen Lösungen hat, der kann den ReMarkable 2 in Betracht ziehen, wer stressfreies Nutzungsleben haben will, der kann beim Scribe nichts falsch machen.Aber zum eigentlichen Gerät: Nimmt man den Kindle Scribe das erste Mal in die Hand, dann merkt man schnell: Das Ding ist verhältnismäßig schwer bzw. salopp formuliert sauschwer - zumindest dann, wenn man es gewohnt ist, einen Sechs-Zoll-Kindle in der Hand zu halten. Denn der Scribe ist mit 433 Gramm mehr als doppelt so schwer wie der aktuelle Paperwhite (205 Gramm). Kommt noch eine Hülle dazu, liegt man bei sportlichen gut 600 Gramm.Das ist ein Gewicht, das kaum dazu geeignet ist, um gemütlich und entspannt auf der Couch oder im Bett ein Buch zu lesen - es sei denn, man ist schon jetzt gewohnt, E-Books auf einem 10-Zoll-Tablet zu lesen (zum Vergleich: Ein iPad Air wiegt rund 460 Gramm) oder den Reader auf die Knie bzw. eine sonstige Unterlage legt.Wer den Scribe dennoch mit einer Hand halten will, dem gelingt das, vor allem auch deshalb, weil der Reader asymmetrisch ist, sodass auf einer Seite genügend Platz ist, um ihn halten zu können. Das Umgreifen ist unproblematisch, weil der Bildschirm automatisch und auch schnell ausgerichtet wird. Wird der eine Arm (aufgrund des hohen Gewichts) müde, dann kann man den Scribe also ohne viel Mühe in die andere Hand legen. Am fundamentalen Problem ändert das nichts, der Scribe ist einfach zu schwer.Das 10,2 Zoll (25,91 cm) große Display hat natürlich auch Vorteile. Denn das ist signifikant mehr als die 6,8 Zoll (17,27 cm) des neuesten Paperwhite und auch den sechs Zoll der Kindle-Modelle, die die meisten Nutzer kennen und verwenden dürften. Mehr Platz auf dem Bildschirm bedeutet, dass der Kindle Scribe sich für jene Menschen gut eignet, die Probleme mit dem Sehen haben. Denn man kann die Schriftgröße ändern und bekommt dennoch genug Inhalt auf das Display.Die Beleuchtung und das Ändern der Farbtemperatur hat Amazon inzwischen perfektioniert. Denn die 35 LEDs sorgen für ein gleichmäßiges seitliches Licht, die Hell/Dunkel-Un­gleich­mä­ßig­kei­ten am Rand der ersten Pa­per­white-Mo­del­le gehören längst der Vergangenheit an.Das Display steht natürlich auch im Mittelpunkt des zentralen Nutzungsszenarios des Scribe: der Notizfunktion. Der Pen ist natürlich essenziell und hier haben Nutzer zwei Varianten zur Auswahl: Der Standard-Stift macht den Kindle Scribe zwar um 30 Euro günstiger, dennoch empfehlen wir allen, die mit dem Gerät viel schreiben bzw. markieren wollen, den Premium-Pen. Denn dieser hat einerseits einen seitlichen, programmierbaren Button, andererseits einen "Radiergummi"-Knopf am anderen Ende des Pens. Das ist im Wesentlichen ein Button mit leichtem Widerstand, der im eingedrückten Zustand das gerade Geschriebene löscht.Das Schreiben selbst fühlt sich sehr angenehm an. Der Stift rutscht gut über das Display und vermittelt in etwa das Gefühl eines Filzstiftes, das auf einem nicht allzu rauem Blatt Papier gleitet. Die Eingaben sind auch sehr responsiv und es ist schlichtweg angenehm auf dem großen Kindle zu schreiben - viel angenehmer und natürlicher als auf einem herkömmlichen Tablet mit Glas-Oberfläche.