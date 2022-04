Music Unlimited: Amazon erhöht die Abo-Preise für Prime-Mitglieder

Amazons Streaming-Dienst "Music Unlimited" wird teurer. In Großbritannien und den USA beginnt der Online-Händler damit, die eigentlich reduzierten Preise für Prime-Mitglieder um mehr als 12 Prozent zu erhöhen. Auch in Deutschland könnte eine solche Preisanpassung anstehen.

Auch Echo-Tarife betroffen, Erhöhung in Deutschland unklar

Gratis-Podcasts, Music Prime und Unlimted

Prime-Mitglieder in Großbritannien und den Vereinigten Staaten werden derzeit über steigende Grundgebühren ihres Amazon Music Unlimited-Abonnements informiert. Anstelle der sonst üblichen 7,99 US-Dollar / Pfund pro Monat oder einer Jahresgebühr von 79 US-Dollar / Pfund werden nun 8,99 US-Dollar / Pfund respektive 89 US-Dollar / Pfund fällig. Die Änderungen sollen ab dem 5. Mai 2022 greifen.Damit nähert Amazon den für Prime-Mitglieder rabattierten Betrag weiter in Richtung des Normaltarifs an. Music Unlimited-Mitglieder ohne aktives Prime-Abo zahlen für den Musik-Streaming-Dienst derzeit monatlich 9,99 US-Dollar bzw. Pfund. Hinzu kommt eine Anpassung der Grundgebühr für das auf einen Echo-Lautsprecher beschränkte Music Unlimited-Abo. Die Kosten erhöhen sich hier von einst 3,99 US-Dollar auf 4,99 US-Dollar bzw. Pfund, wie in den FAQ zu lesen ist. Der Preisvorteil für die "Premium-Kunden" des Händlers fällt ab Mai somit deutlich geringer aus.Hierzulande werden für Prime-Mitglieder anstelle der sonst üblichen 9,99 Euro lediglich 7,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Jahr fällig. Bisher steht nicht fest, ob Amazon die Preiserhöhung auch in Deutschland durchsetzen wird. Es ist allerdings auf lange Sicht davon auszugehen. Music Unlimited darf dabei nicht mit dem in der eigentlichen Amazon-Mitgliedschaft enthaltenen Music Prime verwechselt werden. Im Vergleich zum Unlimited-Dienst mit über 90 Millionen Songs bietet Music Prime lediglich den Zugriff auf zwei Millionen Titel.