Amazon wird seine Serien und Filme anderen Plattformen anbieten

Amazon steckt sehr viel Geld in seine Eigenproduktionen, die es auf Prime Video zu sehen gibt. Das sind allesamt exklusive Inhalte, die man woanders nicht finden kann und soll. Doch das wird sich zum Teil ändern, denn Amazon möchte seine Produktionen auch an Dritte lizenzieren.

Übernahme von MGM ist ein Hintergrund

Zusammenfassung Amazon bietet künftig exklusive Inhalte auch extern an.

Amazon gründet Unternehmen, um externe Lizenzierung zu übernehmen.

MGM-Katalog mit 4000 Filmen als wichtige Ergänzung für Prime Video.

Chris Ottinger leitet Amazon MGM Studios Distribution.

Amazon will mit externer Lizenzierung Geld verdienen.

Laut einem Bericht von Variety wird der Versandhändler künftig Serieninhalte wie The Marvelous Mrs. Maisel, Goliath und Hunters sowie Filme wie Borat Anschluss Moviefilm, Coming 2 America und The Tomorrow War auch extern anbieten bzw. vertreiben. Amazon bestätigt diesen Schritt auch in einer Pressemitteilung und teilte mit, dass man ein Subunternehmen namens Amazon MGM Studios Distribution gegründet habe, das die externe Lizenzierung übernimmt.Konkret bedeutet das, dass die bisher Prime-exklusiven Produktionen auch auf anderen Streaming-Diensten sowie TV-Sendern laufen können und auch werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Amazon seine Inhalte extern vergibt, der Versandhändler hat aber vor, dieses Geschäft stark auszuweiten.Das hängt natürlich mit der Übernahme des Hollywood-Studios MGM zusammen. Dieses hat Amazon vor ziemlich genau zwei Jahren für damals 8,45 Milliarden Dollar gekauft. Der MGM-Katalog beinhaltet mehr als 4000 Filme und diese sind eine wichtige Ergänzung für Prime Video - aber eben auch mehr, denn Amazon kann und will damit auch über andere Plattformen Geld verdienen.Das bedeutet, dass die MGM-Inhalte hier die zentrale Rolle spielen werden. Schon jetzt hat MGM seine Distributionsabteilung, die für Produktionen wie The Handmaid's Tale, Rocky, Creed und die James-Bond-Filme zuständig ist. Doch dieser Bereich wird erweitert und um bisherige Prime-Video-Exklusivtitel ergänzt."Was hat Amazon gekauft, als sie MGM übernommen haben? Nun, sie haben definitiv einen großen Katalog an Rechten für Remakes und Fortsetzungen erworben. Sie haben einen Katalog mit fertigen Produkten gekauft, aber sie haben auch ein großes Vertriebsgeschäft erworben", erklärt Chris Ottinger, der Amazon MGM Studios Distribution leiten wird.