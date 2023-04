Fitness-Tracker & Co.: Amazon stampft alle "Halo"-Produkte ein

Amazon zieht sich aus dem Kampf gegen Apple, Google und einem Dutzend asiatischer Unternehmen zurück und kündigt das Ende seiner "Ha­lo"-Produktreihe an. Die Schlaf- und Fitness-Tracker konnten sich nicht durchsetzen und verfehlten den Sprung auf den Weltmarkt.

Amazon Halo, View und Rise werden außer Gefecht gesetzt

Bis zuletzt hatten auch deutsche Fans des Amazon-Ökosystems auf die Markteinführung der Halo-Geräte hingefiebert, nun folgt die ernüchternde Kehrtwende. Nicht nur werden die smarten Armbändern und das Nachttisch-Zubehör niemals in Deutschland erscheinen, Amazon stampft das Projekt weltweit ein. Das für die Gesundheits-Gadgets zuständige Team wird zum 31. Juli 2023 aufgelöst und der Produkt- sowie App-Support eingestellt.Vor mehr als zwei Jahren startete das Unternehmen mit dem Amazon Halo, einem klassischen Fitness-Armband ohne Display, und der dazugehörigen App, die als Besonderheit einen 3D-Körperscan anbot. Ein Jahr später folgte Amazon dem Trend und stattete den Halo View mit einem Display aus. Zuletzt sollte der Halo Rise im Herbst 2022 das Ruder rumreißen, doch auch die modifizierte Nachttischlampe mit Schlafüberwachung konnte scheinbar nicht überzeugen.Kunden, die sich innerhalb der letzten 12 Monate für ein Amazon Halo-Produkt oder passendes Zubehör entschieden haben, erhalten eine Rückerstattung. Diese gilt auch für eventuell vorausbezahlte Gebühren des Premium-Abos innerhalb der App. Für die Geräte an sich hat Amazon einen harten Weg gewählt, den zum Elektroschrott bzw. zum Recycling: "Ab dem 1. August 2023 werden Amazon Halo-Geräte und die Amazon Halo-App nicht mehr funktionieren. Verbleibende Halo-Gesundheitsdaten werden gelöscht."Somit überlässt der Online-Händler am Ende Konkurrenten wie Apple Google / Fitbit, Garmin, Xiaomi und Co. den Markt der Wearables bzw. Fitness-Tracker.