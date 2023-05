Entwickler findet heraus, dass populärer Ikea-Stuhl Displays ausschaltet

Wer in jüngerer Vergangenheit einen Bürostuhl gesucht hat, der erschwinglich und gut sein soll, dem ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch der Ikea-Drehstuhl Markus untergekommen. Doch dieser ist nicht für alle Nutzer geeignet, wie ein deutscher Entwickler entdeckt hat.

Ikea-Stuhl "beteiligt", wenn es Probleme gibt

Zusammenfassung Entwickler entdeckt, dass Ikea-Drehstuhl Markus nicht zu seinem Display "kompatibel" ist.

Nach Austausch von Kabeln und Steckdose keine Besserung.

Problem tritt nur auf, wenn dieser spezielle Stuhl beteiligt ist.

Ursache: Stoffbezug und/oder Gasfederung erzeugen starke ESD.

Bisher keine Lösung gefunden, Ikea schweigt.

Probleme mit ESD nicht ungewöhnlich, aber Ursache Stuhl überraschend.

Ikea

Denn Felix Häcker hat herausgefunden, dass sein Stuhl nicht zu seinem Display "kompatibel" ist, wie er in einem Thread auf Mastodon schreibt (via Vice ). "Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein neuer Bildschirm ab und zu für ein paar Sekunden schwarz wird", schreibt der Gnome-Programmierer. "Heute hatte ich genug und wollte dem Problem auf den Grund gehen. Also habe ich alle Kabel ausgetauscht, den Bildschirm in eine andere Steckdose gesteckt, und, und, und."Doch nichts habe geholfen, so Häcker: "Der einzige Zusammenhang, den ich finden konnte, war, dass sich der Bildschirm nur ausschaltet, wenn mein Ikea-Bürostuhl in irgendeiner Weise beteiligt ist." Zunächst vermutete er, dass irgendwo ein Kabel locker ist oder etwas Ähnliches. "Das Problem trat nur auf, wenn ich mich hinsetzte oder aufstand, obwohl der Stuhl nicht einmal den Tisch berührte", so der Entwickler weiter.In diesem Moment habe er dann Zweifel bekommen und probierte alles mit einem anderen Stuhl aus. Und siehe da: keine Störungen. Also suchte er im Netz nach "Ikea Markus Stuhl Bildschirm Probleme" und stellte schnell fest, dass er nicht der Einzige ist, der damit zu kämpfen hat. Er stellte in weiterer Folge fest, dass "entweder der Stoffbezug des Sitzes und/oder die Gasfederung eine so starke elektrostatische Entladung (ESD) erzeugt", die zum kurzzeitigen Abschalten des Displays führt.Eine echte Lösung hat er noch nicht gefunden, Ikea hat sich dazu bisher noch nicht zu diesem Thema zu Wort gemeldet. Grundsätzlich sind Probleme mit ESD nicht ungewöhnlich - dass ein Stuhl verantwortlich ist, muss man aber auch erst einmal herausfinden.