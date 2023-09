Neuer IKEA-Lautsprecher der Vappeby-Serie mit Spotify-Funktion startet

Der Möbelkonzern IKEA will in Kürze einen neuen Lautsprecher der Vappeby-Serie in die Läden bringen. Der Neue wird ein Bluetooth-fähiger Lautsprecher im schlichten Design sein, den man unterwegs oder daheim betreiben und mit Spotify beschallen kann.

Vappeby startet zur Winter-Saison

Musik von Spotify via SpotifyTap-Funktion

Das hat IKEA jetzt bekannt gegeben und einen Ausblick auf das neue Produkt im seinem Launch Book für den Winter 2023 gegeben . "Mit dem neuen Vappeby Bluetooth-Lautsprecher bekommt die gleichnamige Produktfamilie weiteren Zuwachs", kündigt der schwedische Möbelriese an.Dabei erinnert der neue Lautsprecher an ein bereits erhältliches Modell, den Eneby - was nicht verwundert, denn so wie es IKEA jetzt schreibt, soll der neue Vappeby "ein absolut würdiger Nachfolger des Eneby-Lautsprechers" werden, dieses also in Kürze ersetzen.In Sachen Design ist die Ähnlichkeit zum Vorgänger deutlich zu sehen. Der Lautsprecher ist rechteckig, 20 mal 20 Zentimeter und rund 8 Zentimeter tief und verfügt über einen schlichten Tragegriff. Den neuen gibt es wahlweise in Schwarz oder in Weiß. Anders als der Vorgänger wird beim Vappeby keinen Stoffbezug dabei sein. Er ist allgemein schlichter und wirkt so robuster.Interessant sind die weiteren Funktionen - so kann man Spotify anbinden und die kleine Box unterwegs mit einem Akkupack nutzen."Nur einen Knopfdruck entfernt Wie schon der erste Vappeby Lautsprecher mit integrierter Leuchte verfügt auch der Neuzugang über die SpotifyTap-Funktion, mit der sich die Lieblingssongs auf Knopfdruck abspielen lassen. Natürlich lässt sich Vappeby auch mit dem Handy, dem Computer oder jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbinden, mit dem Musik gesteuert werden kann. Für einen Stereosound können ganz einfach zwei der Lautsprecher gemeinsam zum Einsatz kommen."Einen genauen Starttermin hat IKEA nicht genannt, es soll aber schon bald so weit sein - vermutlich ab Oktober. Auf der Webseite ist der neue Bluetooth-Lautsprecher noch nicht angekommen . Vermutlich wird er wie sein Vorgänger rund 60 Euro kosten. Zusätzlich kann man sich den Akkupack zum mobilen Betrieb kaufen, der mit 20 Euro zu Buche schlägt.Der Akkupack soll laut IKEA-Online-Shop bis zu zehn Stunden Musikbeschallung ermöglichen, in der Presseankündigung ist jedoch von 25 Stunden die Rede - vielleicht wird es da noch einmal ein Produktupdate geben.