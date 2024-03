Konnten Elektrofahrzeuge an den E-Tankstellen von IKEA bisher kos­ten­los geladen werden, verabschiedet sich das schwedische Möbelhaus in Zukunft vom Gratis-Strom. Grund dafür ist der anstehende Ausbau der Ladeinfrastruktur an allen 54 Standorten in Deutschland.

Mer Germany

Über 1000 neue Ladepunkte für E-Autos

Schluss mit dem Gratis-Laden bei IKEA

Zusammenfassung IKEA beendet Gratis-Strom an E-Tankstellen

Neue Ladeinfrastruktur an 54 deutschen Standorten geplant

Start mit neuen Ladepunkten Anfang 2025

Ziel: Über 1000 Ladepunkte bis 2028, CO2-Einsparung

Ladestationen mit 100% Ökostrom und 24/7 Zugang

Ladepunkte für Lieferfahrzeuge, Mitarbeiter und Kunden

IKEA-Partnerschaft mit Mer führt zu kostenpflichtigem Strom

IKEA plant, "eines der größten und leistungsstärksten Ladenetze im deutschen Einzelhandel" aufzubauen. Der Startschuss soll bereits Anfang 2025 mit neuen Ladepunkten in Bielefeld, Bremen, Chemnitz, Freiburg, Kaarst und Mannheim fallen. Für den Ausbau holt sich das Möbelhaus den Anbieter Mer ins Boot, eine Tochter des staatlichen norwegischen Energiekonzerns Statkraft.Bis 2028 soll erreicht werden, dass auf den Flächen aller 54 IKEA-Ein­rich­tungs­häu­ser in Deutschland mehr als 1000 Ladepunkte bereitstehen, mit dem Potenzial jährlich rund 71.000 Tonnen CO₂ einzusparen. Die neuen E-Tankstellen für Elektroautos sollen zu 100 Prozent mit Ökostrom aus erneuerbaren Energien betrieben werden und rund um die Uhr zugänglich sein."Die Ladepunkte, die wir mit unserem Partner Mer schaffen, werden für Lieferfahrzeuge genauso wie für unsere Mitarbeiter*innen, Kund*innen und alle Elektroautofahrer*innen zur Verfügung stehen", sagt Walter Kadnar , Geschäfts­führer und Chief Sustainability Officer von IKEA Deutschland. Doch scheinbar mit einem wesentlichen Nachteil für den Geldbeutel der E-Auto-Fahrer.Wie die Bild am Sonntag berichtet , wird IKEA seinen Ladestrom aufgrund der Partnerschaft mit Mer nicht länger kostenlos anbieten. "Mit dem Ausbau der Lademöglichkeiten wird es nicht mehr möglich sein, kostenloses Laden anzubieten. Das Angebot richtet aber jetzt nicht mehr nur an unsere Kunden, sondern an alle E-Autofahrer", so eine Ikea-Sprecherin gegenüber der Bild.Dennoch ist von "erschwinglichen" Preise die Rede, die an den teilweise deutlich schnelleren Ladestationen (50 bis 400 kW) von Mer berechnet werden. Ins Detail ging man dabei jedoch nicht. Ab­seits davon plant IKEA, lokal emis­sions­freie Lieferfahrzeuge auf der letzten Meile von Speditionslieferungen einzusetzen und die Emissionen durch Mitarbeiter- und Kundenmobilität zu reduzieren.