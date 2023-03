GameCube hätte fast einen offiziellen 3D-LCD-Monitor bekommen

Der GameCube ist für seine ausgefallenen Zusatzgeräte bekannt. Ein Add-on, dass Nintendo schon entwickelt hatte, sollte aber nie auf den Markt kommen. Mehr als 20 Jahre später taucht die Präsentation eines offiziellen LCD-Bildschirms wieder auf.

Der GameCube: Nintendos Idee einer tragbaren Konsole

Weitere Experimente

Auch wenn die GameCube mit knapp 22 Millionen verkauften Einheiten im Nachhinein als wirtschaftlicher Misserfolg für Nintendo eingestuft wird: Die bunte Würfel-Konsole mit Tragehenkel hat ihren ganz eigenen Kultstatus. Nach der Vorstellung im Jahr 2001 waren unzählige ausgefallene Zusatzgeräte auf den Markt gekommen. Darunter der berühmte Donkey Kong Bongo-Controller und das Beat-Pad sowie LAN-Adapter und ASCII Keyboard Controller. Adam Doree, seit 25 Jahren im Tech- und Gaming-Business tätig, hat jetzt ein Video geteilt, das ein bisher nur wenig bekanntes Stück GameCube-Geschichte offenbart.Wie Kotaku zu den Aufnahmen schreibt, teilt Doree hier ein ungeschnittenes Video einer Präsentation , die Nintendo auf der E3 2002 mit Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata und Bill Trinen für geladene Pressegäste abgehalten hatte. Nach einer sehr ausführlichen Vorstellung der Pläne zu Zelda: The Wind Waker und Metroid Prime folgt von Iwata die Ankündigung, dass man auch in Bezug auf Hardware noch eine Überraschung zu verkünden habe: einen LCD-Bildschirm, der an der Oberseite der GameCube angebracht werden kann.Allerdings: Nintendo hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Pläne, den Bildschirm auch wirklich selbst zu vermarkten. Für das Unternehmen ging es bei der Präsentation vielmehr darum, andere Unternehmen dafür zu begeistern, Zusatzprodukte für die GameCube zu entwickeln. Wie Iwata betont, hatte man die Konsole genau wegen dieser Überlegung mit den entsprechenden digitalen Ausgängen für Videosignale versehen - Jahre vor der Konkurrenz.Auch, wenn Nintendo die Idee des aufsteckbaren Bildschirms für die GameCube nie selbst zur Marktreife bringen würde, scheinen Iwata und seine Kollegen die Idee noch weiter verfolgt zu haben. Jahre später hatte der Nintendo-Manager enthüllt, dass der Bildschirm sogar mit der Möglichkeit zur 3D-Darstellung ausgestattet war, die man aber nie öffentlich vorgeführt hatte.