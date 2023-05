Pixel 7a jetzt ab 509 Euro: Alles zum Mittelklasse-Flaggschiff von Google

Google greift Samsung & Co jetzt in der Mittelklasse an. Das Google Pixel 7A startet ab heute offiziell in den Markt und soll mit einem Preis ab gut 500 Euro eine Ausstattung bieten, die fast schon mit den teureren Modellen der Pixel 7-Serie mithalten kann.

Gleiche Plattform wie in Top-Modellen, geänderte Kameras, hochwertiges Gehäuse

Technische Daten des Google Pixel 7a Betriebssystem Android 13 Display 6,13 Zoll, AMOLED, 2400 x 1080 Pixel (FHD+), 90 Hertz, 431 ppi, Gorilla Glas 3 Speicher 8 GB LPDDR5-RAM, 128/256 GB UFS 3.1-Speicher CPU Google Tensor G2, 2x 2.85GHz Cortex-X1 + 2x 2.35GHz Cortex-A78 + 4x 1.80GHz Cortex-A55 Hauptkamera Dual-Kamera, 64 Megapixel, f/1.85, Phasenvergleich AF, OIS; 13 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.2 Frontkamera 13 Megapixel Verbindungen 5G, USB-Typ-C 3.2 (10 Gb/s, OTG), Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC Satelliten A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS SIM-Karten DualSIM (Nano- und eSIM) Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) Gehäuse Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) Akku 4400 mAh, 20 Watt Schnellladen, kabelloses Laden Preis ab 509 Euro

Zusammenfassung Google Pixel 7a startet ab heute.

6,13" OLED, 2400 x 1080 Pixel, 90 Hz, 8 MP Front.

Tensor G2 Octacore-SoC, 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher.

Hauptsensor 64 MP, Ultraweitwinkelkamera 13 MP.

Akku 4385mAh, 20W USB Typ-C-Netzteil (nicht im Lieferumfang).

Android 13, Update auf Android 14 in Kürze.

Ab heute bestellbar, Farben Grau, Weiß, Blau und exklusiv "Koralle".

Nachlässe/Gutschriften, kostenloses Paar Google Pixel Buds A-Series.

Google

Das Pixel 7a bietet ein 6,13 Zoll großes OLED-Display mit 2400 x 1080 Pixeln Auflösung und einer maximalen Bildwiederholrate von 90 Hertz. Das Panel hat relativ breite Ränder und verfügt über ein kleines Loch für die mit 13 Megapixeln auflösende Frontkamera. Das Gesamtpaket steckt in einem Metallrahmen, hat aber eine Rückenabdeckung aus Kunststoff, wodurch Google wahrscheinlich versucht, die Kosten zu drücken.Unter der Haube steckt mit dem Google Tensor G2 Octacore-SoC die gleiche Plattform wie in den Flaggschiff-Modellen Pixel 7 und Pixel 7 Pro aus dem letzten Jahr. Es sind immer ganze acht Gigabyte Arbeitsspeicher auf LPDDR5-Basis an Bord und der interne Flash-Speicher ist 128 oder 256 GB groß. Eine Erweiterung des Speichers ist hier, wie bei Google-Produkten üblich, nicht vorgesehen.Bei den Kameras ändert Google das Setup gegenüber den teureren Pixel-7-Modellen und verbaut nun einen Hauptsensor mit 64 Megapixeln und F/1.8-Blende, dem man eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln zur Seite stellt. Einen optischen Bildstabilisator spart der US-Technologiekonzern bei seinem günstigeren neuen Smartphone weg, dürfte aber einige Tricks im Hinblick auf die Software bieten, um dennoch gute Fotos zu liefern.Der Akku des Pixel 7a ist 4385mAh groß und kann mittels eines USB Typ-C-Netzteils mit maximal 20 Watt schnell geladen werden - mitgeliefert wird dieses aber nicht. Das Pixel 7a läuft mit Android 13 in der wohl reinsten Form, die es nach dem Willen des Betriebssystem-Herstellers geben kann. Das Update auf Android 14 dürfte allerdings nicht lange auf sich warten lassen, schließlich steht die neue Version kurz vor der Fertigstellung.Das Google Pixel 7a ist bereits ab heute bestellbar und soll auch kurzfristig lieferbar sein. Je nach Region können die Käufer beim Kauf ein kostenloses Paar Google Pixel Buds A-Series Wireless-Earbuds dazu erhalten oder andere Nachlässe oder Gutschriften in Anspruch nehmen. Bei den Farben gibt es eine relativ breite Auswahl, denn Google bietet das Pixel 7a in Grau, Weiß, Blau und exklusiv über seinen eigenen Store auch in "Koralle" an.