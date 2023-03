Google I/O 2023: Termin im Mai steht fest, Pixel 7A & mehr erwartet

Google hat nach einigen Teasern heute Nacht den offiziellen Termin für die Entwicklerkonferenz Google I/O bekannt gegeben. Bei der Veranstaltung wird wahrscheinlich Android 14 im Mittelpunkt stehen und die Vorstellung des Google Pixel 7A wird ebenfalls erwartet.

Google

Wie Google-Chef Sundar Pichai über Twitter bekanntgab, wird die Google I/O 2023 in diesem Jahr am 10. Mai stattfinden. Veranstaltungsort ist einmal mehr das Shoreline Amphitheatre, das direkt auf der anderen Straßenseite vom Google-Hauptquartier im kalifornischen Mountain View gelegen ist. Erstmals wird auch wieder in begrenztem Umfang Live-Publikum zugelassen.Das wichtigste Thema der Google I/O ist dieses Mal mit großer Wahrscheinlichkeit Android 14, dessen erste offizielle Beta-Version dort veröffentlicht werden dürfte, nachdem die Developer Preview bereits vor einigen Wochen erschienen war. Außerdem dürfte es einige Ankündigungen im Hinblick auf Hardware geben, schließlich hat Google eine ganze Reihe von neuen Geräten in Arbeit.Wahrscheinlich will Google, fast schon traditionell, die I/O auch dazu nutzen, um sein neues Mittelklasse-Smartphone Google Pixel 7A zu präsentieren. Dabei wird erwartet, dass das neue Modell Maßstäbe bezüglich Preis-Leistungs-Verhältnis setzen wird. Unter anderem dürfte hier der gleiche Google Tensor G2-SoC seinen Dienst tun, wie in den aktuellen Topmodellen der Google Pixel 7-Serie.Überdies könnte es auch noch einen Ausblick auf das Pixel Tablet und das schon länger durch die Gerüchteküche geisternde Pixel Fold mit faltbarem Hauptdisplay geben. Auch eine neue Edition der Pixel Buds Pro könnte auftauchen, nachdem Google die erste Generation bei der letzten I/O vorgestellt hatte.Ein weiterer Schwerpunkt könnte der Bereich der Künstlichen Intelligenz werden, schließlich hatte Microsoft zuletzt mit seinen diversen Ankündigungen rund um Bing, OpenAI und ChatGPT ordentlich vorgelegt. Google könnte zum Beispiel mit einer breiteren Einführung von "Bard" an den Start gehen, um so bei der Chatbot-gestützten Internetsuche mit den Redmondern gleichzuziehen.