Google I/O: Das sind die neuen Pixel Buds Series A in der Farbe Sky Blue

Neben dem Pixel 7a, dem Pixel Fold und dem Pixel Tablet wird Google bald auch eine neue Farbvariante der Google Pixel Buds Series A auf den Markt bringen, die unter dem Namen "Sky Blue" zu der neuen Farbe des Pixel 7a Smartphones passt.

Uns liegt eine Ladung diverser Marketing-Bilder der neuen Farbversion der Pixel Buds A vor. Es handelt sich im Grunde nur um eine Ergänzung des vorhandenen Lineups, sind die drahtlosen Earbuds aus Googles Pixel-Reihe doch inzwischen schon seit fast zwei Jahren auf dem Markt.Technisch ändert sich mit der Einführung der neuen Pixel Buds A-Series in "Himmelblau" natürlich nichts, es handelt sich also weiterhin um ein Paar eher einfache Bluetooth-Kopfhörer, die ohne große Premium-Features auskommen müssen. Wireless-Charging, Active Noise Cancelling und ähnliches sucht man hier also vergebens, sodass diese Features den Pixel Buds Pro vorbehalten bleiben.Die Pixel Buds Series A beziehen ihre Features eher aus der Möglichkeit zum Zugriff auf die Software-Funktionen von Android oder anderen Host-Geräten. So wirbt Google unter anderem mit der Echtzeitübersetzung, dem Google Assistant und ähnlichem. Die Bedienung der drahtlosen Kopfhörer erfolgt über die berührungsempfindlichen Oberflächen auf der Außenhülle der Kopfhörer.Beim Preis dürfte sich auch nichts tun, sodass die Pixel Buds A weiterhin zumindest per offizieller Unverbindlicher Preisempfehlung (UVP) auch in der blauen Ausgabe 99 Euro kosten dürften. Die Verfügbarkeit der neuen Farbvariante dürfte wie beim Google Pixel 7a kurz nach der Präsentation auf der Google I/O am 10. Mai 2023 gegeben sein.